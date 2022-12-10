1元看電影超瘋狂！　台南狂男「清晨3點」騎車衝高雄

記者許宥孺／高雄報導

喜樂時代影城高雄總圖店開幕推出加碼活動，今(10日)祭出「1元看電影」，限量1000名。最先抵達的黃先生表示，清晨3、4點就特別從台南騎車過來看電影，大約5點就開始排隊。

▲台南狂男清晨3點騎車衝高雄，只為看1元電影。（圖／記者許宥孺攝）

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喜樂時代上週才宣布，只要買2張電影票，即可用50元銅板價加購爆米花乙份，民眾可自備容器盛裝。沒想到開幕活動一波接一波，今天更祭出「喜樂時代一元看電影」，每人只要花1元就可以看電影，活動上午9點30分開始，限量只有1000名。

▲▼喜樂時代影城推出1元看電影活動，吸引人潮排隊。（圖／記者許宥孺攝）

《ETtoday新聞雲》記者直擊排隊狀況，發現人潮較不如上周踴躍，截至上午9點30分，工作人員推估隊伍末端約只有400多人排隊。

排在隊伍前頭的黃先生表示，他很喜歡看電影，為了看1元的優惠電影，清晨3、4點時，特別從台南南區騎機車過來，大概花了1小時半，他抵達影城一樓時，大約是清晨5點，當時都沒有人。

陳小姐表示，今天揪朋友一起來看電影，早上6點就過來排隊，已經想好要看哪部電影。

影城表示，今日排隊購買的電影票僅限當日觀看，一人限購一張電影票。