　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1元看電影超瘋狂！　台南狂男「清晨3點」騎車衝高雄

記者許宥孺／高雄報導

喜樂時代影城高雄總圖店開幕推出加碼活動，今(10日)祭出「1元看電影」，限量1000名。最先抵達的黃先生表示，清晨3、4點就特別從台南騎車過來看電影，大約5點就開始排隊。

▲▼喜樂時代影城1元看電影。（圖／記者許宥孺攝）

▲台南狂男清晨3點騎車衝高雄，只為看1元電影。（圖／記者許宥孺攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

喜樂時代上週才宣布，只要買2張電影票，即可用50元銅板價加購爆米花乙份，民眾可自備容器盛裝。沒想到開幕活動一波接一波，今天更祭出「喜樂時代一元看電影」，每人只要花1元就可以看電影，活動上午9點30分開始，限量只有1000名。

▲▼喜樂時代影城1元看電影。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼喜樂時代影城推出1元看電影活動，吸引人潮排隊。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼喜樂時代影城1元看電影。（圖／記者許宥孺攝）

《ETtoday新聞雲》記者直擊排隊狀況，發現人潮較不如上周踴躍，截至上午9點30分，工作人員推估隊伍末端約只有400多人排隊。

排在隊伍前頭的黃先生表示，他很喜歡看電影，為了看1元的優惠電影，清晨3、4點時，特別從台南南區騎機車過來，大概花了1小時半，他抵達影城一樓時，大約是清晨5點，當時都沒有人。

陳小姐表示，今天揪朋友一起來看電影，早上6點就過來排隊，已經想好要看哪部電影。

影城表示，今日排隊購買的電影票僅限當日觀看，一人限購一張電影票。

▲▼喜樂時代影城1元看電影。（圖／記者許宥孺攝）

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
千千體驗最硬教召！　評價軍中伙食：神仙等級
JKF女郎外流私密片！　他曝還有未爆彈：是當紅網紅小三
iPhone 15最新渲染圖！　可以摺疊、雙螢幕
妹子高速騎車「狗兒站後面」！　驚險影片曝
哈利梅根「鬼話連篇」！　外媒怒揭6大謊言
金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！　狗仔突揭內幕
快訊／陸再禁台啤、金門高粱！　黑松、維他露全暫停進口

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

乘客不會說話「預約2天後搭車」　司機1舉動！逼哭8千人：慚愧了

回應家長需求！台北市2歲專班再增21班、336名

女學生被前任威脅！聲請保護令被酸「藕斷絲連」　心寒：司法毫無正義

春節「離島第二波加班機」12／13開賣！澎金馬座位數逾2萬個

1元看電影超瘋狂！　台南狂男「清晨3點」騎車衝高雄

快訊／東北季風挾雨彈發威！4縣市大雨特報　防坍方落石

400年來首次！鎮瀾宮大甲媽「跨海澎湖會香」　2000信眾隨行

快訊／熱帶低壓生成！24小時內恐成輕颱「帕卡」　可能路徑曝

下周兩段式降溫！恐迎入冬首2波冷氣團接力襲擊　今3地雨彈開炸

林務局首版「臺灣林業白皮書」初稿完成　廣徵各界意見

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

鸕鶿過冬基隆河吃到飽　預計5個月嗑45萬吳郭魚

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

吳宗憲猛虧廖科溢：枕頭山你也上　「身體好就多運動」..曝汪小菲台來時間

乘客不會說話「預約2天後搭車」　司機1舉動！逼哭8千人：慚愧了

回應家長需求！台北市2歲專班再增21班、336名

女學生被前任威脅！聲請保護令被酸「藕斷絲連」　心寒：司法毫無正義

春節「離島第二波加班機」12／13開賣！澎金馬座位數逾2萬個

1元看電影超瘋狂！　台南狂男「清晨3點」騎車衝高雄

快訊／東北季風挾雨彈發威！4縣市大雨特報　防坍方落石

400年來首次！鎮瀾宮大甲媽「跨海澎湖會香」　2000信眾隨行

快訊／熱帶低壓生成！24小時內恐成輕颱「帕卡」　可能路徑曝

下周兩段式降溫！恐迎入冬首2波冷氣團接力襲擊　今3地雨彈開炸

林務局首版「臺灣林業白皮書」初稿完成　廣徵各界意見

郭正亮爆賴清德2024副手人選　可能會是「她」

竹北高鐵特區黃金地段「合新詠遇」！雙鐵＋產業利多前景可期

台酒證實中國禁售台灣啤酒！　無奈吐：不是第一次、說好又反悔

遭李明哲爆常上中共官媒節目　王鴻薇嘆同情：這就是政治性操作

魏鳳和：台灣是中國的台灣　勿低估解放軍「堅如磐石」的決心

千千體驗最硬教召「被毒氣演練嚇到」　親嚐5軍中伙食讚：神仙等級

高虹安搶贏蔣萬安！張治祥將任竹市府秘書長　柯文哲曝轉折

美國佛洛伊德壓頸致死案　員警膝蓋壓背判刑3.5年

泡麵過期5年不丟！媽搬爛木櫃回家…狂囤垃圾　釣出苦主：偷丟會被罵

3種食物多吃，看起來比同齡少10歲　勝過貴婦保養品

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

帥男「約砲軟到底」摩鐵爆氣　結局神轉！D奶妹驚呆

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

外送員拿「千元麥當勞」　客傻：餐點才送到！結局暴動

她好奇「男生抱抱在想什麼？」網超誠實解答

4縣市大雨！強冷空氣下周到探13℃　北台雨彈再7天

冷氣團＋雨彈一起來　北宜花降雨不斷

下周冷空氣發威！「急凍14°C」變冷時間點出爐

韓主廚評比在台韓式炸雞　第1名給這家！

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

「好市多聯名款1神物」大改版！他驚見：恥度很高

3縣市大雨！今晨最低11.7℃　下周探12℃

日本人嫌台灣夜市1問題！鄉民全認了：是事實

更多熱門

相關新聞

克國上次PK是輸中國　門神才22歲

克國上次PK是輸中國　門神才22歲

克羅埃西亞今在卡達世界盃8強爆冷擊敗內馬爾領軍的巴西，頭號功臣就是門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）在PK大戰中撲出2顆點球，不過上一次克羅埃西亞在國際賽輸掉PK大戰竟是對中國，而當時同樣是利瓦科維奇出任守門員。

靈堂屢遭破壞　警調監視器「沒看到人」

靈堂屢遭破壞　警調監視器「沒看到人」

擋箭牌不只侯友宜還有蔣萬安！　吳怡農談松機遷移：只見王鴻薇反對

擋箭牌不只侯友宜還有蔣萬安！　吳怡農談松機遷移：只見王鴻薇反對

被梅西怒罵「白痴」的人是他！

被梅西怒罵「白痴」的人是他！

小萌貓受困引擎室　救貓竟遭車主誤會是詐騙

小萌貓受困引擎室　救貓竟遭車主誤會是詐騙

關鍵字：

高雄喜樂時代影城爆米花1元看電影影音

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

鍾明軒驚出車禍！

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

克羅埃西亞PK力退巴西闖4強

魔獸生日包下夜店！台兩大咖也到場

PK大戰還未上陣就出局！內馬爾痛哭

阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒

人妻準備一桌火鍋　夫自煮麵條吃

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面