首座跨越高鐵橋梁工程完成　桃園捷運綠線通車邁向新紀

▲桃園捷運綠線GC01標高架段工程，17日完成國內首座跨越高鐵捷運三跨連續曲線橋樑鋼構吊裝作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運綠線GC01標高架段工程，在施工團隊的努力下，今（17）日凌晨於蘆竹區南青路、南崁路二段路口，完成國內首座跨越高鐵捷運三跨連續曲線橋梁鋼構吊裝作業。捷運工程局劉慶豐局長表示，整座三跨連續橋梁單元為曲線橋梁，因應曲線橋梁重心非在結構軸線，吊裝過程有傾覆危險，在與交通部鐵道局與台灣高鐵公司多次討論溝通，經多次模擬後終於完成，希望早日完工，讓市民享受通車便利舒適的交通環境。

桃園捷運綠線高架段橫跨八德、蘆竹與大園等三個行政區，目前已進入上部結構施工高峰期，其中跨越高鐵三跨連續曲線橋梁單元是最重要指標工項之一，跨越台灣高鐵軌道需符合台灣高鐵淨高12.7m規定，且受限於桃園國際機場航高限制，特別設計墩柱高度約29米，橋梁單元全長約126米，主跨跨度超過42.5米的鋼構U型梁，以減少梁身高度方式跨越高鐵軌道。

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▲桃園捷運綠線GC01標高架段工程，墩柱高度高達29米。（圖／記者沈繼昌翻攝）

捷運工程局劉慶豐局長指出，整座三跨連續橋梁單元為曲線橋梁，因應曲線橋梁重心非在結構軸線，吊裝過程有傾覆之危險，施工團在施工前隊使用BIM技術，從吊車荷重、進料地組位置、梁車位置、吊車站位、吊裝過程時序檢核點等，多次進行模擬施工，持續調整優化，提出跨越高鐵軌道完整且安全的施工計畫，與交通部鐵道局與台灣高鐵公司多次討論溝通後，終獲交通部鐵道局、台灣高鐵公司同意進行吊裝。

▲桃園捷運綠線GC01標高架段工程，今天完成國內首座跨越高鐵捷運三跨連續曲線橋樑鋼構吊裝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉慶豐說，整座三跨連續曲線橋梁單元共分成10個階段，於去年11月15日夜間開始第一階段進行第一跨（邊跨）吊裝，至今天凌晨第十階段完成第三跨，整座橋梁單元全數吊裝完成。過程中為力求吊裝過程施工順利，並縮短夜間交維封路時間，吊裝前依據BIM技術模擬結果，現場先行放樣梁車位置、吊車站位、各式支援車輛位置等夜間完成交維封路，各式工作車輛依據放樣位置依序進場就定位後再進行前置作業、吊裝試舉測試等，一切無誤後方進行吊裝作業。

劉慶豐強調，本次能在氣象局發布低溫特報下，還能順利完成國內首座跨越高鐵捷運三跨連續曲線橋梁單元鋼構吊裝，歸功於全體同仁從一開始縝密規劃設計，施工前不斷模擬、協調及優化，終於順利完成本項重要指標工項，也為桃園捷運綠線通車向前邁進了一大步。