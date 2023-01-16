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蔣萬安當面對槓！憂大巨蛋座椅顏色淺「吃掉棒球」　遠雄：坐滿就遮住

▲▼台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

面對台北大巨蛋爭議，中央內政部1月9日發下防火避難性能審查許可函，台北市長蔣萬安則於16日下午到大巨蛋現場視察，並且提出座椅顏色、設計角度等問題，擔心座椅顏色太淺，恐使球員接高飛球時難以看到棒球；但只見遠雄方稱「有觀眾就會把座椅擋掉」、「看起來有點白，但不是全白」等言論回擊，使蔣萬安大為不滿。

蔣萬安16日下午與副市長李四川等人，一同率市府團隊前往台北大巨蛋視察。只見蔣萬安走到球場區時，發現一旁有幾張座椅視角不良，觀看球賽時恐怕被一旁牛棚遮住，本人還現場坐下來體驗，直言「這會被擋到」；而蔣萬安也於簡報時提及座椅顏色問題，擔心座椅顏色過淺，恐使棒球顏色「被吃掉」。

▲▼台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安發現該區座位視線不良，一旁牛棚會遮住視線。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

而遠雄專案經理陳星憲於現場進行簡報，針對蔣萬安關心的座椅顏色問題，一般在有觀眾的情況下，「（觀眾）就可以把座椅擋掉」，而且有採用分層顏色，不會對視覺造成困擾。

蔣萬安聽聞遠雄的說法後馬上表示，座椅顏色問題已有很多專家學者提出，剛剛看起來還是以淺色，包括白色、灰色為主，常常會導致白色的棒球被吃掉，不管是對打擊者或外野手接高飛球時，視覺上都會造成問題。

▲▼台北大巨蛋內部。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安提及，遠雄解釋稱「坐著的觀眾會擋住座椅」，但不可能每場球賽都坐滿，且大巨蛋為4萬人球場，一定有些場次沒坐滿，露出淺色座椅顏色，這點可能要再仔細評估，屆時得聽取專家與試營運時的球員意見，實際測試後才能看到傳接球時座椅顏色會不會與棒球太相近。

蔣萬安也提出座椅角度問題，直言內野到外野是一個圓弧形，座椅角度要以能夠看到內野角度評估，不能有座椅視角非朝向內野，造成要側身等狀況，加上剛剛經過的座位會被牛棚遮擋，都得再做調整。

▲▼台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋。（圖／記者袁茵攝）

針對座椅角度問題，陳星憲當面回擊蔣萬安稱，因為是多功能場館，不會只有單一舉辦棒球比賽，倘若是演唱會時，舞台大概就是外野方向。但聽聞遠雄拿演唱會作為座椅角度考量依據，蔣萬安立刻表態，「大巨蛋是以球賽為主，以舉辦棒球賽事為主，這絕對是作為最優先首要考量，而不是顧慮到後續的演唱會或其他活動！」

隨後，陳星憲再解釋座椅顏色問題，「座椅看起來是有點白，但事實上不是全白，即便部分沒坐人也不會那麼明顯，造成球會消失的情況」。

但只見蔣萬安對遠雄的回應並不滿意，仍強調要透過實際測試才知道，「以確保球員安全最重要，不要因為球被吃掉，造成接高飛球時受傷，這是絕對不願意發生也不願看到的事。」應參考其他國家經驗，大部分以深色或橘色為主。

▲▼台北大巨蛋內部。（圖／記者袁茵攝）

而會後蔣萬安進行媒體聯訪，被問到座椅角度、顏色問題，蔣萬安強調，座椅顏色之前就有專家、議員提出問題，而自己剛剛實際看過，顏色仍以淺色為主，儘管是黑白相間，但主要仍是白色、灰色等淺色，倘若球是高飛球時，從內外野角度都不容易看見，何況燈打下去還會造成反光，這些都得實際透過球員測試後給予意見，再要求設計上做調整。

媒體追問，是否會要求將4萬張座椅全換掉？蔣萬安說，就看遠雄怎麼改善，最重要的是確保球員在比賽過程中不能受傷。

▲▼台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋。（圖／記者袁茵攝）

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