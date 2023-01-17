「小馬雲」近況超淒慘！被家人安排當街攔車討錢　路人直擊拍下

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記者鄭思楠／綜合報導

江西農村男孩范小勤因長得像阿里巴巴集團創辦人馬雲，多年前以「小馬雲」的身分在網路上爆紅，之後流量暴跌又慘被經紀公司丟回農村。近日，網傳「小馬雲」當街攔車要錢。網傳影片顯示，「小馬雲」站在馬路中央，揮手攔住正在行駛中的車輛。

▲「小馬雲」當街攔車要錢。（圖／翻攝自影片）

據《澎湃新聞》報導，網傳影片顯示，「小馬雲」站在馬路中央攔下過往車輛後，走向司機並與其攀談。在另外一則影片中，疑似司機身分的人對著「小馬雲」拍下影片，並稱「今天在街上遇到這個小馬雲，還攔路要錢」。

影音帳號「老范一家人」上仍有上述影片，發布日期是2023年1月2日，截至發稿時的播放量有2.1萬和4.4萬。該帳號從2022年9月開始發布「小馬雲」及其家人的生活日常。

「小馬雲」生於2008年，因長得很像馬雲得此稱號，並被網友熟知。2015年，他的一張照片在網上熱傳，當時馬雲還在自己的微博上轉發了照片，戲稱「乍一看到這小子，還以為是家裡人上傳了我小時候的照片」。

1月16日，永豐縣民政局一名工作人員表示，經過了解核實，是「小馬雲」的家人讓他攔車要錢，「小馬雲」本身屬於「二級智力殘疾」，「他可能自己都不知道自己在做的事。」

這名工作人員稱，石馬鎮政府已經派人和「小馬雲」的家人溝通，「讓他不要做這些事情。」目前，「小馬雲」一家每月共計有2400元（人民幣，下同）的低保金（編按：低收入戶補助），有基本的生活保障。

同日，永豐縣婦聯一名工作人員表示，經過向鄉鎮了解得知，該影片拍攝於2022年年底，「現在（他家）有各類幫扶，很困難是不存在的。」

對於是誰讓「小馬雲」當街攔車要錢，永豐縣婦聯和永豐縣民政局的說法有所不同。上述婦聯的工作人員稱，有時他家裡人忙，顧不上他，他就跑到街上，「那個市場是一個趕集的市場，都認識他，他自己跑出來去要錢的，有時還會去其他攤位上拿東西吃。」

該名工作人員表示，已經跟村鎮方面溝通，讓村鎮和家人多關注「小馬雲」。1月16日，石馬鎮政府一名工作人員稱，不清楚此事，將去了解。