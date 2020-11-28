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8歲弟激似馬雲爆紅！住貴族社區+保姆伺候　4年後「淪搖錢樹」慘況曝

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▲▼ 小馬雲 。（圖／翻攝自微博）

▲出身農村的范小勤因長相酷似大陸首富馬雲而爆紅 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

4年前，江西吉安市石馬鎮的男孩范小勤年僅8歲，卻因長相酷似大陸首富、阿里巴巴集團始創人馬雲而爆紅，被封為「小馬雲」。由於小勤家境貧困，父親范家發只好讓某公司老闆劉長江把兒子帶走，希望讓其得到更好的生活。然而，小勤被帶走後反而「被成為」網紅拍片賺錢，近日范家發更是完全失去兒子的消息。

▼大陸首富馬雲。（圖／CFP）

▲▼馬雲1月出席第三屆馬雲鄉村教師獎《重回課堂》活動，和百位鄉村教師一起上課，學習詩詞、音樂、美術和傳統文化。（圖／CFP）

▲▼ 小馬雲 。（圖／翻攝自微博）

▲小勤與家人的合照。（圖／翻攝自澎湃新聞）

綜合陸媒報導，范家發是一名農民，早年因被毒蛇咬傷而截肢，目前只剩一條左腿，而妻子智力低下，無法照顧小勤。雖然兒子在2016年爆紅，受到輿論關注，但生活沒有實質上的改善。

▲▼ 小馬雲 。（圖／翻攝自微博）

▲ 范家發希望兒子能過上好生活，卻不料淪為搖錢樹。（圖／翻攝自微博）

2017年某公司老闆劉長江找上范家發，承諾資助小勤到河北石家莊市讀書生活，並安排保姆王雲輝照顧，他便同意劉把兒子接走。同年9月，年僅9歲的小勤入讀南栗小學一年級，其生活品質大大改善，不但住在學校附近最貴的社區，屋內有電視冷氣，且由王雲輝貼身照顧。

▲▼ 小馬雲 。（圖／翻攝自微博）

▲ 小馬雲 。（圖／翻攝自微博）

在范家發的眼中，劉長江是他們一家的「貴人」，不僅提供兒子優質的生活，而且多次幫他裝修房子，甚至補拿錢貼。然而，小勤被接走後與家人見面次數銳減，只有過年時能相處10多天。范家發平常只能每隔數月致電保姆王雲輝了解小勤的狀況，並與兒子說說話。

今年新冠肺炎疫情爆發後，校方發現小勤沒有上網課，於是通過當地教育局致函永豐縣教育局，告知范家發這個情況。范家發10月下旬得知兒子沒上學後，致電王雲輝查詢，對方卻稱小勤身體不好，擔心學校附近有疫情，所以沒有送他回校。

▲▼ 小馬雲 。（圖／翻攝自微博）

▲范家發與兒子失聯，但小勤的影片卻每天在網上更新。（圖／翻攝自微博）

起初范家發不疑有他，但直至近日小勤仍未回校上課，他也聯繫不上王雲輝和劉長江，只好向媒體求助。與此同時，關於「小馬雲」的影片卻每天在網上更新，單在抖音上就有4個相關帳號，分別為「小馬總美食」、「小馬雲保姆」、「小馬雲生活記錄」和「小馬雲總裁」，粉絲從幾萬到幾十萬不等，內容多為王雲輝陪小勤的生活日常，近期直播顯示，他們曾前往山東日照市和廣東佛山市。

▲▼ 小馬雲 。（圖／翻攝自微博）

▲范家發希望能盡早聯繫上兒子 。（圖／翻攝自微博）

對於網上傳言，小勤爆紅後范家曾收到各種捐款，對此范家發解釋，他至今只有8萬元人民幣存款，且全部是小勤賺回來，他只是幫兒子存起來，沒想到兒子上學後沒有好好讀書，反而經常被帶去參加活動、節目，做直播。

目前，范家發只能把希望寄託在劉長江身上，他至今仍記得，小勤被接走時劉長江曾表示，如小勤考上大學，會一直供他讀完大學，考不上就聘請他工作，但這希望似乎變得更加飄渺。

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