小馬雲被鑑定「智力二級殘疾」　獲得數十元人民幣補助

▲「小馬雲」范小勤已回到農村，但狀況令人擔憂。



記者蔡紹堅／綜合報導

江西省13歲從村男孩范小勤因長相神似阿里巴巴創辦人馬雲爆紅，獲「小馬雲」外號，但最近傳出被經紀公司丟回農村，且疑似未受教育，連100元鈔票都不認識。不過，專業機構日前鑑定，確認范小勤及其兄長都有智力方面的殘疾，當地政府已經為他們辦理殘疾證，每月可獲得人民幣數十元的補助。

根據陸媒報導，江西省永豐縣殘聯處指出，「小馬雲」范小勤的父親日前已為兒子辦理了殘疾證，經專業機構鑑定，范小勤為「智力二級殘疾」，其兄長范小勇則是「智力三級殘疾」，比弟弟的情況輕一點。

▼范小勤因長相神似阿里巴巴創辦人馬雲爆紅。（圖／翻攝微博）



永豐縣殘聯處提到，依照政策，兩兄弟可獲得每月數十元的護理補貼和數十元的殘疾生活補助，相關證件預計下周發放，到時候可由監護人來領取，或者委託鎮政府工作人員送過去。

殘聯處的相關負責人還說，范小勤媽媽也有類似智力殘疾，但沒有來辦理殘疾證，父親范家發則有肢體殘疾，當地民政部門已為范小勤全家辦理了低保（最低生活保障）。

此外，范小勤在經紀公司的保姆王雲輝日前也出面表示，網路上提到范小勤未受教育，這不是事實，經紀公司有替范小勤安排上學，但他在班上不太合群，甚至影響到其他孩子。

王雲輝還說，一開始照顧范小勤時，就發現他的智力有缺陷，10歲了還不知道自己幾歲，也不知道1+1等於幾，而且5年來都沒長高，後來到醫院檢查，被診斷出患有「矮小症」。

▼范小勤在經紀公司時由褓姆照顧。（圖／翻攝微博）

