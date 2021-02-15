小馬雲沒流量被趕回農村！又胖又邋遢現況曝　連「2+2=？」都答錯

記者蔡儀潔／綜合報導

江西吉安市的男孩范小勤在8歲那年，因長相酷似大陸首富、阿里巴巴集團始創人馬雲而爆紅，被封為「小馬雲」，隨後被公司帶走包裝成網紅。然而近日卻傳出，范小勤因流量不再被解僱，並送回老家，他接受3年教育後，連「2+2等於幾？」都回答錯誤，令人十分擔憂。

▲出身農村的范小勤因長相酷似大陸首富馬雲而爆紅 。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，范小勤家境貧困，父親范家發早年因被毒蛇咬傷而截肢，目前只剩一條左腿，而母親智力低下，無法照顧小孩。

▲ 范家發希望兒子能過上好生活，卻不料淪為搖錢樹。（圖／翻攝自微博）

范小勤爆紅後，某公司老闆劉長江2017年找上門，承諾資助小勤到河北石家莊市讀書生活，並安排保姆王雲輝照顧，范家發便同意劉把兒子接走。

在范家發的眼中，劉長江是他們一家的「貴人」，不僅提供兒子優質的生活，而且多次幫他裝修房子，甚至補拿錢貼。然而，范小勤被接走後與家人見面次數銳減，只有過年時能相處10多天。范家發平常只能每隔數月致電保姆王雲輝了解小勤的狀況，並與兒子說說話。

▲小馬雲的相關社交賬號。（圖／翻攝自微博）

范小勤就此踏上「搖錢樹」的人生，單在抖音上就有4個相關帳號，分別為「小馬總美食」、「小馬雲保姆」、「小馬雲生活記錄」和「小馬雲總裁」，粉絲從幾萬到幾十萬不等。

▲范小勤如今的模樣曝光。（圖／翻攝自陸媒）

然而隨著「小馬雲」的流量被榨乾，范小勤也被公司拋棄。據陸媒11日報導，范小勤從石家莊回到老家已1個多月，已經14歲的他身高像5歲幼童，而且頭髮凌亂、穿着邋遢、身材發胖，連簡單「2+2」也不懂計算，智力堪憂。

范小勤唯一擅長的，就是在鏡頭前喊着網紅公司教他的口號「阿里、阿里巴巴、阿里巴巴給我快一點起來！」，或向觀眾打招呼和飛吻。

當記者走入鄉村探訪時，范小勤一見人就大喊「給錢、給錢，你有錢嗎？有錢才拍！」記者表明有錢，他才停下來談話。

▲范小勤腿上佈滿針孔。（圖／翻攝自陸媒）

此外，范小勤腿上滿布針孔，外界猜測他可能被注射了抑制生長的激素。不過他解釋說，是自己的腳曾受傷，保母帶他到醫院打針。

▼大陸首富馬雲。（圖／CFP）