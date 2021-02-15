　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

小馬雲沒流量被趕回農村！又胖又邋遢現況曝　連「2+2=？」都答錯

記者蔡儀潔／綜合報導

江西吉安市的男孩范小勤在8歲那年，因長相酷似大陸首富、阿里巴巴集團始創人馬雲而爆紅，被封為「小馬雲」，隨後被公司帶走包裝成網紅。然而近日卻傳出，范小勤因流量不再被解僱，並送回老家，他接受3年教育後，連「2+2等於幾？」都回答錯誤，令人十分擔憂。

▲出身農村的范小勤因長相酷似大陸首富馬雲而爆紅 。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，范小勤家境貧困，父親范家發早年因被毒蛇咬傷而截肢，目前只剩一條左腿，而母親智力低下，無法照顧小孩。

▲ 范家發希望兒子能過上好生活，卻不料淪為搖錢樹。（圖／翻攝自微博）

范小勤爆紅後，某公司老闆劉長江2017年找上門，承諾資助小勤到河北石家莊市讀書生活，並安排保姆王雲輝照顧，范家發便同意劉把兒子接走。

在范家發的眼中，劉長江是他們一家的「貴人」，不僅提供兒子優質的生活，而且多次幫他裝修房子，甚至補拿錢貼。然而，范小勤被接走後與家人見面次數銳減，只有過年時能相處10多天。范家發平常只能每隔數月致電保姆王雲輝了解小勤的狀況，並與兒子說說話。

▲小馬雲的相關社交賬號。（圖／翻攝自微博）

范小勤就此踏上「搖錢樹」的人生，單在抖音上就有4個相關帳號，分別為「小馬總美食」、「小馬雲保姆」、「小馬雲生活記錄」和「小馬雲總裁」，粉絲從幾萬到幾十萬不等。

▲▼ 范小勤。（圖／翻攝自陸媒）

▲范小勤如今的模樣曝光。（圖／翻攝自陸媒）

然而隨著「小馬雲」的流量被榨乾，范小勤也被公司拋棄。據陸媒11日報導，范小勤從石家莊回到老家已1個多月，已經14歲的他身高像5歲幼童，而且頭髮凌亂、穿着邋遢、身材發胖，連簡單「2+2」也不懂計算，智力堪憂。

范小勤唯一擅長的，就是在鏡頭前喊着網紅公司教他的口號「阿里、阿里巴巴、阿里巴巴給我快一點起來！」，或向觀眾打招呼和飛吻。

當記者走入鄉村探訪時，范小勤一見人就大喊「給錢、給錢，你有錢嗎？有錢才拍！」記者表明有錢，他才停下來談話。

▲▼ 范小勤。（圖／翻攝自陸媒）

▲范小勤腿上佈滿針孔。（圖／翻攝自陸媒）

此外，范小勤腿上滿布針孔，外界猜測他可能被注射了抑制生長的激素。不過他解釋說，是自己的腳曾受傷，保母帶他到醫院打針。

▼大陸首富馬雲。（圖／CFP）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／大年初四台南火燒車！　2人慘成焦屍
孫生送醫掛急診！　才剛許願要身體健康
蔡英文過年邀請網紅到官邸吃飯　雞排妹有事缺席
空軍志願役跑新春聚會　試車拋飛2死！23歲妻目睹崩潰
小馬雲被趕回農村！又胖又邋遢現況曝　連「2+2」都答錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

藏年終當私房錢！妻曬棉被「13萬現金」被抖出　尪回家一看要哭了

人民日報：美國應對台灣「慎重行事」

台灣會被美國「功能性晾在一邊」　陸學者分析台美局勢

大陸新增9例確診！　石家莊男染疫「打斷7天零本土病例」

小馬雲沒流量被趕回農村！又胖又邋遢現況曝　連「2+2=？」都答錯

寶馬集團董事長：今年計劃銷售10萬輛純電車　看好大陸十四五發展

馬雲要給老人發紅包！　江西出現排隊人潮...真相曝光網傻眼

「中國最後原始部落」大火！400年老屋被燒光　恐怖現場曝光

純情女相親矮胖男「獻身車震」　媒人一句：八字不合！她被甩傻了

國中畢業男連劈12女海撈2億元　爽開藍寶堅尼、拿iPhone

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

藏年終當私房錢！妻曬棉被「13萬現金」被抖出　尪回家一看要哭了

人民日報：美國應對台灣「慎重行事」

台灣會被美國「功能性晾在一邊」　陸學者分析台美局勢

大陸新增9例確診！　石家莊男染疫「打斷7天零本土病例」

小馬雲沒流量被趕回農村！又胖又邋遢現況曝　連「2+2=？」都答錯

寶馬集團董事長：今年計劃銷售10萬輛純電車　看好大陸十四五發展

馬雲要給老人發紅包！　江西出現排隊人潮...真相曝光網傻眼

「中國最後原始部落」大火！400年老屋被燒光　恐怖現場曝光

純情女相親矮胖男「獻身車震」　媒人一句：八字不合！她被甩傻了

國中畢業男連劈12女海撈2億元　爽開藍寶堅尼、拿iPhone

2021重大天象「血月」5月降臨...網憂災難預兆　氣象局解釋了

站穩大聯盟要勇敢　張育成嘗試跨出那一步

快訊／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！火勢4分鐘撲滅

宜蘭新增2縣定古蹟：林氏家廟追遠堂、蘇澳張公廟

藏年終當私房錢！妻曬棉被「13萬現金」被抖出　尪回家一看要哭了

立志成為海軍「水行俠」　任毅任婕兄妹檔守護海疆安全

錦江軍艦完成26年偵巡使命　塔江軍艦薪火相傳

愛吃湯泡飯！長輩狂勸「會胃痛」　醫揭背後真相

人民日報：美國應對台灣「慎重行事」

去年狂賣！「2020年賣場火熱熟食排行」　必吃銅板便當、烤雞腿

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

樓上住戶走動　地板竟瞬間破洞

國中畢業男劈12女　撈4千萬開藍寶堅尼

朋友送6隻雞狂噴屎　他強制穿上尿布

400年原始部落大火宛如煉獄

食客揭密「3道地雷菜」：老闆也不敢吃

司機死前忍痛搥胸2分鐘　駛離救全車

武則天爽吃兄弟丼　4男寵下場卻很慘

出門玩尿急！2歲女兒嗆：上廁所自己去

車震完說「八字不合」　相親女秒傻眼

男大生自製櫻桃捧花送女友！成果照超驚人

比亞迪老董：電動車替代燃油車時機已成熟

更多熱門

相關新聞

網傳馬雲要發紅包　江西出現排隊人潮

網傳馬雲要發紅包　江西出現排隊人潮

阿里巴巴集團創辦人馬雲神隱近三個月，一直到1月下旬才透過視訊出席活動。江西當地最近還流傳一段訊息，只要年初一晚間到撫州市當地的銀行排隊，就可以獲得馬雲發的200元人民幣紅包。透過網路曝光的照片，果真有許多老年人到銀行排隊，只可惜，訊息被證實是謠言，馬雲也沒有到現場發紅包。

網挖愛莉莎莎黑歷史　搭訕世大運選手

網挖愛莉莎莎黑歷史　搭訕世大運選手

10萬人為他上凱道　館長陳之漢爆紅秘辛曝

10萬人為他上凱道　館長陳之漢爆紅秘辛曝

解放軍26歲火箭軍顏值暴擊！竟是42萬粉網紅

解放軍26歲火箭軍顏值暴擊！竟是42萬粉網紅

惡作劇鬧人命！網紅亂揮屠夫刀「慘遭槍斃」

惡作劇鬧人命！網紅亂揮屠夫刀「慘遭槍斃」

關鍵字：

馬雲小馬雲范小勤網紅流量

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

合照比OK手勢　環球影城員工開除

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

1小時喝掉7.2kg紅豆湯！　當年大胃王女帝是她

起底愛莉莎莎高學歷背景！

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面