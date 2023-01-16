　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄女「騎車被尾隨」嚇問要幹嘛　噁男竟抓手回：做愛做的事情

▲▼高雄女被尾隨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄女被陌生男子騎車尾隨。（圖／翻攝自爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

一名女子於網路po文表示，日前於高雄市前鎮區遭陌生男子騎車尾隨，她為了保護自己，下車詢問對方要幹嘛，沒想到男子竟用手抓她，還說「要做愛做的事情」，她怒喊要報警，最後男子騎車逃逸。警方表示，未接獲當事人報案，目前已聯繫到犯嫌盧姓男子到案說明。

女子於臉書社團《爆料公社》發文表示，14日晚間8點，她在前鎮區一處公園講電話，忽然有陌生男子一直在身邊遊走，裝忙玩鑰匙，然後一直靠近。

女子回想當時，「越來越靠過來，我以為我擋到…所以啟動機車倒退一下…但他忽然更接近，神(伸)手來抓我。當時嚇到就啟動機車轉移地方，沒想到對方騎車尾隨我…直接堵在我後面讓我無法退後逃離！」

▲▼高雄女被尾隨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄女的行車紀錄器錄下男子的車牌號碼。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄女被尾隨。（圖／記者許宥孺翻攝）

女子接著說：「為了保護自己所以我下車，詢問他要幹嘛？對方用手抓我，說他要『做愛做的事情』。我開始怒吼大罵說要報警，然後把他的手打掉…那個陌生男子就騎車離開，我追過去擋要他跟我去警局！！！他快速騎車走人…」

女子也在文末附上行車紀錄器後鏡頭的畫面，可見一名男騎士至少騎車尾隨20秒，最後更將女子逼到路旁，不過因排氣管聲音太大，對話內容無法清楚錄到，也讓女子懷疑沒有實質性證據，因此當下沒有報警。

警方表示，這起事件發生在20日晚間8點35分，前鎮區瑞福路與瑞泰街口，一名中年男子騎車尾隨女子到南天府廟前，經了解，當事人尚未報案，轄區派出所正聯繫當事人釐清案情，並調閱監視器，以車追人鎖定犯嫌，目前已通知盧姓男子到案說明。

警方指出，男子行為涉犯刑法強制罪及性騷擾防治法，強制罪部分，可處3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；性騷擾部分，待調查結果函請社會局裁處，呼籲被害人儘速向瑞隆派出所報案以釐清案情。

ET快訊
「回家吧爸好想妳」女兒失蹤5年找到了　雙親聽她聲音淚崩
女網紅搭死亡班機　「機艙最後自拍照」曝光：要去尼泊爾
宋逸民前教友「奉獻6位數變4千」公開收據！開嗆：顧你面子還裝
檳榔西施頭、頸遭刺慘死！　油漆工判15年定讞
混血15歲正妹跑超快！　一路超車17人
領完年終！進公司又見「快撐爆的紅包」一開傻住
台中「奪命光頭」正面曝！斷腿3hrs不敢就醫　上車痛到喔喔叫
快訊／處長偷吃美女人妻！　高虹安回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北男烏來登山失聯1天　警消徹夜搜救定位找到人

高雄女「騎車被尾隨」嚇問要幹嘛　噁男竟抓手回：做愛做的事情

公園「上肢牽引器」突斷裂！壓斷婦人右腿　永和區公所回應了

新任北市警局長遭疑「跟監藍委」　張榮興：國家警察沒有顏色

駕駛闖紅燈撞翻「滑手機騎士」　結局是他挨罰6萬

「回家吧爸好想妳」金門女失蹤5年雲林尋獲　雙親聽她聲音淚崩

利剪殺害女友還嗆目擊者「當作沒看到」！油漆工判刑15年定讞

通緝犯攔檢不停加速逃　警追400公里！摩鐵強勢攻堅逮人

路邊攔女高中生！色男邊放A片邊摸胸　免囚代價出爐

停紅燈「拿手機看一下」慘噴3000元　運將1原因逆轉免罰

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

帶1000元闖蕩定置漁場　搶購新鮮現流魚大作戰

快訊／新北男烏來登山失聯1天　警消徹夜搜救定位找到人

高雄女「騎車被尾隨」嚇問要幹嘛　噁男竟抓手回：做愛做的事情

公園「上肢牽引器」突斷裂！壓斷婦人右腿　永和區公所回應了

新任北市警局長遭疑「跟監藍委」　張榮興：國家警察沒有顏色

駕駛闖紅燈撞翻「滑手機騎士」　結局是他挨罰6萬

「回家吧爸好想妳」金門女失蹤5年雲林尋獲　雙親聽她聲音淚崩

利剪殺害女友還嗆目擊者「當作沒看到」！油漆工判刑15年定讞

通緝犯攔檢不停加速逃　警追400公里！摩鐵強勢攻堅逮人

路邊攔女高中生！色男邊放A片邊摸胸　免囚代價出爐

停紅燈「拿手機看一下」慘噴3000元　運將1原因逆轉免罰

快訊／新北男烏來登山失聯1天　警消徹夜搜救定位找到人

2023癸卯年台南市迎春禮　正統鹿耳門聖母廟新春嘉年華系列活動將登場

老婆生兒子他飛尼泊爾還願！結果搭上死亡航班　3友一起送命

奶汪被收編1個月！見「陌生黑白狗」出現狂奔討抱抱　超暖真相曝

台中LaLaport開幕恐引爆塞車潮　超強網友畫出交通盲區圖

學貸20萬「一次繳清」！她爽喊開心...過來人卻嘆虧大了

陸委會開放「國人赴陸動態登錄系統」　加強赴陸急難救助服務

SMA罕病女童「被健保放棄」赴陸求醫　李伯璋痛心列出解決關鍵

《果青》新作遊戲將於PS4／Switch推出　第三季改編、加入原創支線劇情

陳若儀莫名被蹭「流水席之亂」　一出聲全套香奈兒登機羨煞網友

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

社會熱門新聞

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

違停人行道遭砸車　住戶當面狠嗆

即／台中「殺人車禍」駕駛抓到了

快訊／台中殺人車禍2死！雙載姊妹花遭撞　妹不治

快訊／台中殺人車禍1死2傷　光頭男斷腿狼狽畫面曝

即／台中轎車撞擊2機車　1人失去呼吸心跳

虐打3歲童不認罪！監視器打臉　老師挺孕肚仍遭判刑

大貨車衝進靈堂！家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

台中男逆向給警追　闖紅燈撞死人跛腳逃亡

即／台中殺人車禍光頭嫌犯是酒駕累犯！才剛出獄

用餐到一半「水溝竄出鱷魚」　客人傻眼

台中恐怖車禍！姊妹雙載遭撞重傷　男騎士身亡

台中男闖紅燈連撞2機車！3騎士1死2重傷

台中車禍「奪命光頭」正面曝！斷腿躲3hrs不敢就醫

更多熱門

相關新聞

路邊攔女高中生！色男邊放A片邊摸胸

路邊攔女高中生！色男邊放A片邊摸胸

台中一名20歲伍姓男子騎車在偏僻處閒晃，見17歲少女獨自1人騎腳踏車經過，竟攔下少女，掏出播著A片的手機要她觀看，並趁她不備時襲胸，讓少女驚逃報警。台中地院審理，審酌伍男到案後坦承犯行，依性騷擾罪處伍男3月徒刑，可易科罰金9萬元。

前女友房間有裸男！醋男怒持鋁棒狂K

前女友房間有裸男！醋男怒持鋁棒狂K

胡牌太爽了！高雄女竟當牌友面前漏尿

胡牌太爽了！高雄女竟當牌友面前漏尿

過年贏錢小心機！美甲師「財氣爆棚」2色曝光

過年贏錢小心機！美甲師「財氣爆棚」2色曝光

學測中突亂入回收廣播　里長道歉：沒接到通知

學測中突亂入回收廣播　里長道歉：沒接到通知

關鍵字：

高雄前鎮分局尾隨跟蹤性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

驚爆男星硬上女粉「2分鐘就射了」！黃明志怒揭1線索

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

汪小菲認愛2月爆情變！張穎穎哭訴：為什麼要我承受

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

賤葆認了「射箭的是我們」！還原意外經過：《木曜》相當負責任

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

「尼泊爾墜機」艙內直播畫面曝　全機葬身火海

他酸阿滴「發文找廠商要家電」網一面倒幫嗆

違停人行道遭砸車　住戶當面狠嗆

即／台中「殺人車禍」駕駛抓到了

好市多2分店有新規定！「一堆人在掃發票」

更多

最夯影音

更多
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！
羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面