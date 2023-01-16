高雄女「騎車被尾隨」嚇問要幹嘛　噁男竟抓手回：做愛做的事情

▲高雄女被陌生男子騎車尾隨。（圖／翻攝自爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

一名女子於網路po文表示，日前於高雄市前鎮區遭陌生男子騎車尾隨，她為了保護自己，下車詢問對方要幹嘛，沒想到男子竟用手抓她，還說「要做愛做的事情」，她怒喊要報警，最後男子騎車逃逸。警方表示，未接獲當事人報案，目前已聯繫到犯嫌盧姓男子到案說明。

女子於臉書社團《爆料公社》發文表示，14日晚間8點，她在前鎮區一處公園講電話，忽然有陌生男子一直在身邊遊走，裝忙玩鑰匙，然後一直靠近。

女子回想當時，「越來越靠過來，我以為我擋到…所以啟動機車倒退一下…但他忽然更接近，神(伸)手來抓我。當時嚇到就啟動機車轉移地方，沒想到對方騎車尾隨我…直接堵在我後面讓我無法退後逃離！」

▲▼高雄女的行車紀錄器錄下男子的車牌號碼。（圖／記者許宥孺翻攝）

女子接著說：「為了保護自己所以我下車，詢問他要幹嘛？對方用手抓我，說他要『做愛做的事情』。我開始怒吼大罵說要報警，然後把他的手打掉…那個陌生男子就騎車離開，我追過去擋要他跟我去警局！！！他快速騎車走人…」

女子也在文末附上行車紀錄器後鏡頭的畫面，可見一名男騎士至少騎車尾隨20秒，最後更將女子逼到路旁，不過因排氣管聲音太大，對話內容無法清楚錄到，也讓女子懷疑沒有實質性證據，因此當下沒有報警。

警方表示，這起事件發生在20日晚間8點35分，前鎮區瑞福路與瑞泰街口，一名中年男子騎車尾隨女子到南天府廟前，經了解，當事人尚未報案，轄區派出所正聯繫當事人釐清案情，並調閱監視器，以車追人鎖定犯嫌，目前已通知盧姓男子到案說明。

警方指出，男子行為涉犯刑法強制罪及性騷擾防治法，強制罪部分，可處3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；性騷擾部分，待調查結果函請社會局裁處，呼籲被害人儘速向瑞隆派出所報案以釐清案情。