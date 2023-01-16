嫩妹網購仙女棒竟收「100根鐵絲」！賣家幫P圖成品讓她看傻

▲嫩妹網購仙女棒，結果收到100根鐵絲。（圖／翻攝微博／白鹿視頻）



記者柯振中／綜合報導

農曆春節將近，許多人會準備年節物資，與家人、親友一起過個好年。北京一名焦姓女子為了發春節新照片，於是上網購買了仙女棒，沒想到最後竟收到100根鐵棒，讓她瞬間傻眼，出言詢問賣家，得到的答案更是令她無奈，逗趣的事件曝光後，引起網友熱議。

綜合陸媒報導，焦女為了想拍新照片，於是上購買仙女棒，沒想到收到貨以後，才發現賣家送來的是100根鐵絲。焦女感到十分生氣，於是出言質疑賣家，為何買的是仙女棒，收到的卻全都是鐵絲。

▲▼嫩妹網購仙女棒，結果收到100根鐵絲，聽對方的解釋瞬間傻眼。（圖／翻攝微博／白鹿視頻）



賣家收到焦女的疑問，於是出言解釋，賣場上標示的就是「直條」，並沒有送錯貨，且如果顧客拿著鐵絲拍照，他們會幫忙後製圖片，做出有仙女棒感覺的樣式。

▲沒想到P圖出來的成果讓她相當滿意。（圖／翻攝微博／白鹿視頻）



焦女對此無言以對，以為自己受騙了，想說再被騙一次也沒關係，於是就真的拿著鐵絲拍照，再傳送給對方。沒想到隔了一段時間，收到的成果卻讓她感到相當滿意，後製出來的效果相當不錯，於是這件事情就這麼算了。

貼文曝光後，不少網友看傻眼，不禁留言回應，「這個服務也不是不可以」、「修圖的話買一根就夠了，買100根多浪費」、「那買100根幹啥，2根就夠了」、「騎士最後的成片還挺好看的」、「錢給我一半，我P。」