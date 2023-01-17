快訊／苗栗資源回收廠凌晨火警　1男喪命

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉一家資源回收廠，今日（17）凌晨2點左右發生火警，廠內一名行動不便的老翁受困火場，消防局人車獲報抵達時，3層樓鋼構鐵皮廠房已全面燃燒，火勢控制後搜索火場發現受困老翁已經明顯死亡，警消初步調查，死者有使用電暖器，詳細火警原因還要調查。

▲苗栗造橋鄉一家鋼構鐵皮建築工廠凌晨發生火警，1名行動不便老翁命喪火場。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗消防局17日凌晨2點接獲通報，造橋鄉造橋村一家資源回收工廠發生火警，警消獲報趕赴現場發現，3樓鋼構鐵皮建築已經全面燃燒、火勢猛烈，有一名行動不便的老翁受困在1樓，消防隊立即出水線灌救，火勢控制後搜索火場，受困老翁已經明顯死亡。

初步調查，火災當時業者並不在場，1名員工正在沐浴，因外部有人喊火警，該名員工逃出時1樓火勢濃煙已無法救出臥病老翁。

據了解，死者為75歲江姓老翁，設籍苗栗獅潭鄉，是另1名員工的父親，失智重病臥床行動困難，平時即住在回收廠受託照顧，警消發現老翁倒臥處幾乎無逃生動作，並發現有使用電暖器，而火災當時死者的兒子並不在現場。

火警於凌晨3點20分熄滅，3層樓鋼構鐵皮廠房完全燒毀，損失有待估算，1名行動不便老翁命喪火場，火警原因還需火災調查釐清。