偽鈔竄全台！刑事局揭「XD千元假鈔」特徵　記住這3點輕鬆辨識

記者張君豪／台北報導

因應農曆年節將至，民眾對現鈔、新鈔需求量增加，近來有不法之徒假藉購物手法以影印偽鈔、玩具鈔、魔術鈔票等混充牟利，擾亂金融秩序，刑事局統計2022年全台警察機關破獲持用偽造新台幣案件共計36件、41人，查扣偽鈔面額新台幣164萬900元。

▲刑事局鑑識科長葉家瑜說明偽鈔特徵，呼籲民眾小心。（圖／記者張君豪翻攝）

近期假鈔流入市面狀況頻傳，彰化縣、雲林縣警局均已查獲相關案件，警政署指派刑事局偵七大隊展開溯源追查；警政署1月5日通令全台各警察機關，針對經常行使現金地點，例如年貨大街、各類市場、便利商店、金融機構、檳榔攤及大型賣場等場所執行查察工作，密切監控偽鈔流入市面情況。

▲刑事局鑑識科長葉家瑜說明偽鈔特徵，民眾可謹記分辨、避免收到偽鈔。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，日前全台各地夜市、菜市場，發生多起以票號「HR484268XD」的千元鈔消費，攤商事後清點才發現收到偽鈔。刑事局鑑識科指出，為避免現金交易時收到偽鈔，民眾除了需留意鈔券票號是否為「HR484268XD」，及其上「玩具（魔術）印製廠」、「玩具（魔術）銀行」及等字樣。

該局鑑識科長葉家瑜指出：這類偽鈔經過初步鑑識，多以影印、列印方式偽造，仿真度較低，呼籲民眾只要掌握鈔券防偽3口訣要領，即「看、摸、轉」識別真鈔上的透光浮水印，凹版印刷痕、還有防偽變色油墨的光澤，就能明顯區分出鈔券真偽。

警方表示，偽造國家法幣刑責將當眾，依〈妨害國幣懲治條例〉第3條「偽造變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑」《刑法》第196條「行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑」警政署呼籲勿心存僥倖以身試法，民眾如發現偽鈔，請向各地警察機關檢舉。

刑事局鑑識科指出：日前的偽鈔案件，民眾可留意票號「HR484268XD」的偽鈔。警方提供具體方法，民眾應可輕易分辨鈔券真偽：

一、透光檢視真鈔，可在正面左側看見設計精美的水印(以仟元鈔為例，有「菊花」、「1000」圖樣)；偽鈔則完全沒有水印圖案。

二、以手指觸摸真鈔，正面右下角及左上角面額字樣，有凸起觸感；偽鈔則為平滑。

三、輕轉真鈔，正面左下角、背面左上角面額字樣會有明顯金變綠色漸層變化；正面右下角有隱藏字「1000」字樣；正面條狀光影變化薄膜及背面窗式安全線，會有多重光影變化效果；偽鈔則完全沒有變化。

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