　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偽鈔竄全台！刑事局揭「XD千元假鈔」特徵　記住這3點輕鬆辨識

記者張君豪／台北報導

因應農曆年節將至，民眾對現鈔、新鈔需求量增加，近來有不法之徒假藉購物手法以影印偽鈔、玩具鈔、魔術鈔票等混充牟利，擾亂金融秩序，刑事局統計2022年全台警察機關破獲持用偽造新台幣案件共計36件、41人，查扣偽鈔面額新台幣164萬900元。

▲刑事局鑑識科長葉家瑜說明偽鈔特徵，呼籲民眾小心。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局鑑識科長葉家瑜說明偽鈔特徵，呼籲民眾小心。（圖／記者張君豪翻攝）

近期假鈔流入市面狀況頻傳，彰化縣、雲林縣警局均已查獲相關案件，警政署指派刑事局偵七大隊展開溯源追查；警政署1月5日通令全台各警察機關，針對經常行使現金地點，例如年貨大街、各類市場、便利商店、金融機構、檳榔攤及大型賣場等場所執行查察工作，密切監控偽鈔流入市面情況。

▲刑事局鑑識科長葉家瑜說明偽鈔特徵，呼籲民眾小心。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局鑑識科長葉家瑜說明偽鈔特徵，民眾可謹記分辨、避免收到偽鈔。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，日前全台各地夜市、菜市場，發生多起以票號「HR484268XD」的千元鈔消費，攤商事後清點才發現收到偽鈔。刑事局鑑識科指出，為避免現金交易時收到偽鈔，民眾除了需留意鈔券票號是否為「HR484268XD」，及其上「玩具（魔術）印製廠」、「玩具（魔術）銀行」及等字樣。

該局鑑識科長葉家瑜指出：這類偽鈔經過初步鑑識，多以影印、列印方式偽造，仿真度較低，呼籲民眾只要掌握鈔券防偽3口訣要領，即「看、摸、轉」識別真鈔上的透光浮水印，凹版印刷痕、還有防偽變色油墨的光澤，就能明顯區分出鈔券真偽。

警方表示，偽造國家法幣刑責將當眾，依〈妨害國幣懲治條例〉第3條「偽造變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑」《刑法》第196條「行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑」警政署呼籲勿心存僥倖以身試法，民眾如發現偽鈔，請向各地警察機關檢舉。

刑事局鑑識科指出：日前的偽鈔案件，民眾可留意票號「HR484268XD」的偽鈔。警方提供具體方法，民眾應可輕易分辨鈔券真偽：

一、透光檢視真鈔，可在正面左側看見設計精美的水印(以仟元鈔為例，有「菊花」、「1000」圖樣)；偽鈔則完全沒有水印圖案。

二、以手指觸摸真鈔，正面右下角及左上角面額字樣，有凸起觸感；偽鈔則為平滑。

三、輕轉真鈔，正面左下角、背面左上角面額字樣會有明顯金變綠色漸層變化；正面右下角有隱藏字「1000」字樣；正面條狀光影變化薄膜及背面窗式安全線，會有多重光影變化效果；偽鈔則完全沒有變化。

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝　網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

百萬網紅烏鴉3萬交保　訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

 
ET快訊
他問自慰完「手插進女友下體」會懷孕？　醫傻眼回1句
「歌仔戲國寶」連明月病逝　好友痛心嘆：實在撐不過了
尾牙發「5麵包+1台啤」餐盒！公司曝光...是富邦金
諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　高於去年
名字有「兔」免費看電影一整年　高雄2人衝去改名了
快訊／國1追撞車禍！駕駛受困　車流大回堵
快訊／資深女星過世！　1個月前才報平安
強冷氣團襲台！　最冷時段出爐
汪小菲求婚「咱們生好多孩子」！　張穎穎心死分手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義台82線4車連環車禍！掃街車值勤遭撞　護欄鐵桿斷掉又砸2車

誆遊說立委爭取標案　白手套郭克銘涉詐數百萬3度遭搜索

快訊／國1水泥車事故！小車駕駛夾困座艙待救　車流回堵5km

快訊／父遭光頭男狠撞奪命！女兒返事故現場招魂　哭到喊不出聲

昔床上甜喊：吃你！人夫分手小三遭洩底　妻再抓包小四…下場超慘

偽鈔竄全台！刑事局揭「XD千元假鈔」特徵　記住這3點輕鬆辨識

台光電桃園廠貯槽火燒9小時！釀空污「臭死人」　張善政說話了

69歲嬤獨養2就讀國中孫　寒冬徒手洗衣物…潮州警伸援手

吳坤旭接掌桃園治安兵符！完整資歷曝　張善政揭「重中之重」

不滿被分手！恐怖男狂譙「爛貨靠肉體」　她下樓制止遭痛毆

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

曾國城17歲帥兒認「帶頭做亂！」　他讚兵役延長：只當4個月笑死人

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

嘉義台82線4車連環車禍！掃街車值勤遭撞　護欄鐵桿斷掉又砸2車

誆遊說立委爭取標案　白手套郭克銘涉詐數百萬3度遭搜索

快訊／國1水泥車事故！小車駕駛夾困座艙待救　車流回堵5km

快訊／父遭光頭男狠撞奪命！女兒返事故現場招魂　哭到喊不出聲

昔床上甜喊：吃你！人夫分手小三遭洩底　妻再抓包小四…下場超慘

偽鈔竄全台！刑事局揭「XD千元假鈔」特徵　記住這3點輕鬆辨識

台光電桃園廠貯槽火燒9小時！釀空污「臭死人」　張善政說話了

69歲嬤獨養2就讀國中孫　寒冬徒手洗衣物…潮州警伸援手

吳坤旭接掌桃園治安兵符！完整資歷曝　張善政揭「重中之重」

不滿被分手！恐怖男狂譙「爛貨靠肉體」　她下樓制止遭痛毆

許光漢施柏宇現身西門！粉絲「凌晨4點排隊」擠爆現場

救巨型貴賓不知道牠懷孕　隔天狗床多一塊「小炸雞」新媽嚇傻

嘉義台82線4車連環車禍！掃街車值勤遭撞　護欄鐵桿斷掉又砸2車

誆遊說立委爭取標案　白手套郭克銘涉詐數百萬3度遭搜索

游進雲海！阿里山英迪格「高空無邊際泳池」開放　還有超美露天酒吧

市售果汁「包裝有2關鍵」更健康！喝錯＝糖水　4招教你挑

「歌仔戲名旦」連明月今晨逝世…承諾換肝再登台　好友痛心嘆：實在撐不過了

台灣將爆恐怖衝突！新神鬼先知警告：中俄火力全開　規模堪比三戰

台南民進黨主席超低投票率　蔡育輝：對賴清德及民進黨不信任投票

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光光　衰運纏你一整年

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

社會熱門新聞

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

千萬BMW停路中不動　駕駛睡死警破窗

即／台中「殺人車禍」駕駛抓到了

違停人行道遭砸車　住戶當面狠嗆

快訊／台中殺人車禍2死！雙載姊妹花遭撞　妹不治

金門女失蹤5年雲林尋獲　雙親聽她聲音淚崩

快訊／台中殺人車禍1死2傷　光頭男斷腿狼狽畫面曝

男開千萬i8停路中「裝睡」　警擊破車窗價碼曝

即／台中轎車撞擊2機車　1人失去呼吸心跳

台中車禍「奪命光頭」正面曝！斷腿躲3hrs不敢就醫

虐打3歲童不認罪！監視器打臉　老師挺孕肚仍遭判刑

大貨車衝進靈堂！家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

父遭光頭男撞死！護專女兒哭紅眼認屍

更多熱門

相關新聞

龍潭大麻農場案第二波　2專業背景男遭拘提

龍潭大麻農場案第二波　2專業背景男遭拘提

刑事局2022年與桃園市龍潭分局偵破松聯幫中常委、綽號「荔枝」的吳來居涉嫌主持大麻農場，警方收網逮捕8人並當場查扣市價逾6億新台幣大麻活株4219株，大麻成品半成品15.7公斤，8人遭拘提全部收押禁見，刑事局偵三大隊則持續溯源，1月5日持搜索票、拘票分赴雙北、台中拘提大麻農場的種植共犯，逮捕有化工背景的朱男（62歲）李男（53歲）在農業發展公司但任顧問，有深厚植物栽種知識、綽號「教授」的于男（71歲）

飆股群組「老師帶你飛」　詐團用正妹照騙投資

飆股群組「老師帶你飛」　詐團用正妹照騙投資

千萬BMW停路中不動　駕駛睡死警破窗

千萬BMW停路中不動　駕駛睡死警破窗

通緝犯遇盤查轉身逃還抓警槍　遭警棍打斷腿哀號

通緝犯遇盤查轉身逃還抓警槍　遭警棍打斷腿哀號

台南阿北吊點滴騎機車　警：依法告發

台南阿北吊點滴騎機車　警：依法告發

關鍵字：

刑事局鑑識中心偽鈔假鈔浮水印變色油墨影音

讀者迴響

熱門新聞

驚爆男星硬上女粉「2分鐘就射了」！黃明志怒揭1線索

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

宋逸民前教友「奉獻6位數變4千」怒公開收據

張穎穎崩潰再爆汪小菲「死不分手」：他很恐怖！

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

「尼泊爾墜機」艙內直播畫面曝　全機葬身火海

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

小A辣分手5天「宮廟磕頭跪700台階」

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

汪小菲認愛2月爆情變！張穎穎哭訴：為什麼要我承受

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

賤葆認了「射箭的是我們」！還原意外經過：《木曜》相當負責任

更多

最夯影音

更多
羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面