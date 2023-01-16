嘉義台82線4車連環車禍！掃街車值勤遭撞　護欄鐵桿斷掉又砸2車

記者翁伊森、柯振中／嘉義報導

嘉義縣台82線16日下午發生車禍事故，一輛工程掃街車下午2點多正在進行清潔作業，突然遭到後方貨運車追撞，2車失控撞上一旁的護欄，導致護欄掉下，砸到了橋下2部車輛，所幸事故沒有造成嚴重傷亡，至於詳細案情為何，仍待進一步釐清。

▲嘉義台82線4車車禍，掃街車值勤一半遭撞。（圖／民眾提供）



警方調查，這輛掃街車下午2點左右在台82線東西快速道路進行掃街作業，行經祥和交流道上方時，突然遭到後方貨運車追撞，2車也因此失控，撞上了一旁的護欄，將護欄鐵桿撞斷。

▲▼掃街車遭貨運車撞上後，2車失控撞護欄，結果導致鐵桿斷裂，砸到下方平面道路的轎車、小貨車。（圖／民眾提供）



鐵桿遭到撞斷後，直接墜落橋下，沒想到竟砸中下方嘉45線平面道路行駛的2部車輛，分別砸到了休旅車的引擎蓋、小貨車的擋風玻璃。

▲▼事故現場一片狼藉，畫面相當驚悚。（圖／民眾提供）



這起事故當中，總共造成4車毀損，在平面道路行駛、準備上快速道路的吳姓小貨車駕駛仍心有餘悸，事件發生當下嚇了一大跳，所幸沒有大礙，也讓他直呼「可以去買樂透了」。

休旅車陳姓女駕駛則表示，她當時行駛在吳姓駕駛後方，看到前方車輛遭砸，嚇到立刻踩剎車，沒想到還有另一根鐵桿掉下來，砸中引擎蓋，當時的狀況實在太過恐怖。至於詳細案情為何，仍待進一步釐清。