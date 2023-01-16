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德國防長蘭布雷特請職　放煙火吹噓「2022年特別經歷」失言挨批

▲▼德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）。（圖／路透）

▲德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）失言請辭。（圖／路透） 

文／中央社

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）今天請辭，此前她的一連串失言已令人質疑她是否具備能力，好讓長期遭忽視的德國武裝部隊恢復軍力。

法新社報導，蘭布雷特表示：「今天我要求總理解除我的聯邦國防部長職務。」

「媒體幾個月來把焦點擺在我個人身上，幾乎無法客觀報導和討論軍人…以及為了德國公民所作的安全政策決定。」

57歲的蘭布雷特與總理蕭茲（Olaf Scholz）同屬社會民主黨（SPD）。德國對烏克蘭戰爭的回應踟躕不前，已使她連月遭到砲轟，接著她又因一段上傳到社群媒體的新年影音，受到嚴厲批評。

影片中，蘭布雷特吹噓她在2022年擔任國防部長的「特別經歷」，背景則是放煙火的巨響。

德國主流媒體抨擊這段訊息荒腔走板，還有人評論她不再適任部長，之後就盛傳蘭布雷特打算遞出辭呈。

至於誰將接替她成為防長，目前沒有相關消息。

蘭布雷特請辭之際正值關鍵時刻，德國及其西方盟邦正面臨愈來愈龐大的壓力，被要求運送戰車給烏克蘭。

負責協調軍援基輔的「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）預計本週在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）開會。

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭，成為德國國防政策一大轉捩點，蕭茲已宣布設立1000億歐元（約新台幣3兆2830億元）的基金來升級德國聯邦國防軍（Bundeswehr）。

歷經多年投資不足的狀況後，蕭茲去年9月矢言要把國軍變成歐洲「裝備最精良」的軍隊。

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