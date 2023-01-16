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台灣將爆恐怖衝突！新神鬼先知警告：中俄火力全開　規模堪比三戰

▲英國預言家帕克。（圖／翻攝自YouTube／Craig Hamilton-Parker）

▲英國預言家帕克預言台灣今年將爆發恐怖衝突。（圖／翻攝自YouTube／Craig Hamilton-Parker）

記者葉睿涵／編譯

法國16世紀預言家諾斯特拉達姆斯（Nostradamus）因著作《百詩集》精準預言後世大事，而有「神鬼先知」之稱，不過英國被譽為「新神鬼先知」的預言家帕克（Craig Hamilton-Parker），最近在《每日星報》的採訪警告，台灣近期可能發生「意外衝突」，而這場衝突將引發緊張局勢，並對全球產生嚴重後果。

帕克告訴《每日星報》，「我預見台灣可能會爆發一場影響巨大的恐怖意外，要麽是潛艇相互撞擊，要麽是飛機相互碰撞。我感知到這場意外是人為所致，然後它就失控了。」他透露，這場意外將引發一場更大的衝突，其規模堪比世界第三次大戰，中俄都會被捲入其中，而這也會是「未來2年最嚴重的事」。

帕克認為這場衝突將會在今年發生，但令人害怕的是，他預言這場衝突的規模會變得非常大，以至於讓現在的俄烏戰爭相形見拙，「俄羅斯會和中國站在同一陣線，成為被世界孤立的國家，而這也將激怒中國，讓事情變得更糟」。他也提到，這起衝突最後會以好結果結尾，「我覺得中國最後會分裂成很多個小國，而不是現在的這一個大中國」。

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