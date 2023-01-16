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俄軍飛彈轟烏東公寓增至「40死」　30人下落不明

▲▼第聶伯羅一棟公寓14日慘遭俄羅斯飛彈擊中，目前死亡數已增至30人。（圖／路透）

▲第聶伯羅一棟公寓14日慘遭俄羅斯飛彈擊中，目前死亡數已增至40人。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯14日對烏克蘭東部城市第聶伯羅（Dnipro）發動飛彈轟炸，一棟公寓慘遭擊中，16日最新統計的死亡人數，已增至40人死亡，還有30人下落不明。這是莫斯科在近3個月以來，對烏克蘭發動最致命的一次平民攻擊行動。

根《路透社》報導，市政府官員表示，至少有40人在襲擊中喪生，還有30人下落不明，另有75人受傷，其中包括14名兒童。

烏克蘭官員坦承，第聶伯羅襲擊事件的廢墟中找到生還者的機會渺茫。但總統澤倫斯基表示，「只要還有，哪怕是最微小的機會（都要挽救）」。

▲▼第聶伯羅一棟公寓14日慘遭俄羅斯飛彈擊中，目前死亡數已增至30人。（圖／路透）

▲烏軍強調，Kh-22飛彈的精準度極低，在人口密集區域使用會造成大量平民傷亡。（圖／路透）

烏克蘭軍方雷達偵測到，俄軍發射是一枚Kh-22飛彈，Kh-22是產製於蘇聯時代的大型遠程反艦飛彈，人們過去將它用來對付美國航母戰鬥群，因此Kh-22也有著「航艦殺手」之稱。

烏克蘭軍方強調，Kh-22飛彈的精準度極低，還會產生巨大偏差，因此在人口密集地區對目標使用這種武器，非常容易造成大量平民傷亡，但俄軍一再以Kh-22飛彈攻擊住宅區，「這種行為惡劣且毫無正當理由」。

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