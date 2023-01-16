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23歲女睡夢中遇襲！俄軍害全家　躲廢墟「掩面哭泣照」瘋傳

▲倖存女躲廢墟哭泣，俄軍害她全家。（圖／翻攝推特「@maria_avdv」）

▲倖存女躲廢墟哭泣，孤苦無依等待救援。（圖／翻攝推特「@maria_avdv」）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭首都基輔、大城哈爾科夫、敖德薩等地遭俄羅斯飛彈空襲，其中東部城市第聶伯羅（Dnipro）一棟9樓公寓被炸成廢墟，消防員進行滅火搶救時，現場女記者拍到一名女子蹲坐在高樓廢墟中，失魂摀著嘴哭泣，畫面令人心疼。

女記者、假訊息和安全專家阿維迪瓦（Maria Avdeeva）15日在推特發布照片，高樓廢墟中一名女子身穿毛衣，腿上裹著紅毯，她蹲在一片殘磚斷瓦中哭泣，後面立著一座嵌入式的浴缸，已經被炸得與牆壁分開。

▲▼倖存女躲廢墟哭泣，俄軍害她全家。（圖／翻攝推特「@maria_avdv」）

▲▼搜救人員將她救下來。（圖／翻攝推特「@maria_avdv」）

▲▼倖存女躲廢墟哭泣，俄軍害她全家。（圖／翻攝推特「@maria_avdv」）

阿維迪瓦說該名女子在被炸成廢墟的公寓第5樓等待救援，她的手中還抓著綠色的軟毛玩偶和一圈金色花圈，「誰敢說這樣做（轟炸平民住宅）是正義的？」

照片引起許多網友關注，根據《烏克蘭真理報》指出，該名女子許維茨（Anastasiia Shvets），她在轟炸前人正在房裡睡覺，因為被門板擋住才倖免於難，但在廚房裡的父母仍失聯。她幾乎沒有受傷，只有頭皮輕傷和腿上的一點瘀傷。她在Instagram上傳躺在醫院病床上的照片，「我找不到詞句，也找不到感覺。只有感到內心空虛。」

此刻許維茨的父母仍下落不明，她的丈夫曾經在烏軍服役，4個月前在抗擊俄軍時不幸陣亡。

▼女子被活埋18小時終於獲救。（圖／路透）

▲▼烏克蘭東部城市第聶伯羅（Dnipro）一棟公寓被炸成廢墟。（圖／路透）

▲▼烏克蘭東部城市第聶伯羅（Dnipro）一棟公寓被炸成廢墟。（圖／路透）

▲▼烏克蘭東部城市第聶伯羅（Dnipro）一棟公寓被炸成廢墟。（圖／路透）

另一名女子則是在被活埋18小時後，終於被搜救人員從瓦礫堆中救出。搜救行動仍在進行中，死亡人數目前更新至30人，軍方指出，俄軍以低精確度的老式Kh-22飛彈攻擊住宅區，行為惡劣且毫無正當理由。

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