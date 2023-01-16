傳蔣萬安遇事都靠李四川？　北市駁斥：挑撥離間的老哏

▲台北市長蔣萬安、副市長李四川。（圖／翻攝自李四川臉書）

記者江采蓁／綜合報導

有媒體報導「台北市長蔣萬安遇事都靠副市長李四川」，對此傳言，台北市府發言人羅旺哲批評，這是「挑撥離間的老哏」，表示上任三周以來，一切的一切，都是所有市府團隊同仁的努力。

羅旺哲表示，看到媒體報導，有不具名人士暗指「蔣萬安市長遇事都靠李四川」，他批評，「這完全是有心人挑撥離間的老哏」。他指出，上任三周以來，面對市民關心的市政問題，市府團隊展現效率面對、處理，從大型的跨年活動、再到用路人關心的鋪馬路、人行道問題，以及大巨蛋防火審查通過，「這一切的一切，都是所有市府團隊同仁的努力。」

羅旺哲提到，「川伯」副市長的溫暖、認真，外界真的不需要這樣傷害他，而萬安市長的努力，市民更是有目共睹。他舉例，一支球隊要強，靠的絕對是合作無間，各自發揮長才，有人投三分球、有人搶籃板、有人跑快攻、有人下達戰術指令，絕對不是單靠一位明星球員，就可以拿到總冠軍。

羅旺哲強調，所以，真的不用這樣挑撥離間，為民做事，會繼續努力。他也在文下留言提到，「今天下午，市府團隊就會去視察大巨蛋！」，也有網友暖心留言，「好壞市民都看在眼裡！」、「新的台北市府行動效能有聲有色，令人眼紅吃味。」