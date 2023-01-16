北市警局長今交接　蔣萬安勉勵：給市民一個安全的城市

記者張君豪、翁子皓／台北報導

台北市政府警察局今（16）日9時舉行卸、新任局長交接典禮，原警察局長楊源明榮陞3線4星警大校長，新任首都警察局長由原警政署督察室主任張榮興接任，典禮由市長蔣萬安主持，內政部警政署署長黃明昭監交。蔣萬安致詞，希望警察局全體同仁能在新任張局長的領導之下，繼續為警政工作的推展來全力以赴。

▲台北市政府警察局卸、新任局長交接典禮，市長蔣萬安蒞臨主持。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張榮興接任台北市警局長。（圖／記者張君豪翻攝）

蔣萬安表示，前局長楊源明任內全力維護治安，讓台北市竊盜、詐欺、 暴力犯罪及全案等均呈現發生數降低，破獲數上升的趨勢，其中暴力犯罪均全數偵破，此外，2021年8月間偵破警察機關近3年於境內查獲數量最多之非法槍械案、2022 年2月間偵破北市警察局歷年最大宗的走私毒品案、2023年1月間更循線溯源查獲毒品約1.4公噸、市值約10數億元。台北市政府警察局在楊前局長的領導下，在掃黑、肅槍、肅毒屢創佳績。

▲內政部警政署署長黃明昭監交。（圖／記者張君豪翻攝）

蔣萬安又說，治安與交通一直是本府警察局的首要工作，近年來警察局在楊前局長的領導與全體同仁投入下，台北市的治安、交通表現值得肯定，藉此感謝警察同仁與各義警、義交、民防團隊和志工朋友的付出與奉獻。另外，自新冠病毒疫情爆發以來，各位同仁盡心盡力執行各項防疫工作，在此代表市民表達感謝，雖然現階段疫情漸緩，但變種病毒來勢洶洶，不容小覷，提醒同仁在兼顧治安維護的任務外，務必做好自身防護、確保健康，打擊犯罪的同時，也要好好陪伴家人。

最後，蔣萬安表示，感謝楊前局長任內對於治安、交通工作的貢獻，也希望警察局全體同仁能在新任張局長的領導之下，繼續為警政工作的推展來全力以赴，給予市民一個安全、幸福的城市。