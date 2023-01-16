視察大巨蛋！蔣萬安：首場比賽給「成棒隊」　台灣球員為優先考量

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋爭議已久，前台北市長柯文哲於任內不斷批評內政部未發下的防火避難性能審查認可函，1月9日已由中央發下。台北市長蔣萬安16日率市府團隊前往大巨蛋視察，提及第一場正式比賽絕對以本土球員為主，朝向由成棒隊進行比賽，透過球員反饋進行場地調整。

蔣萬安16日下午與副市長李四川等人，一同率市府團隊前往台北大巨蛋視察。蔣萬安於會後受訪時表示，不只是台北市民，大巨蛋是全國民眾關注且期盼已久的場地，市府團隊一上任後，馬上積極主動與內政部溝通，感謝中央協調幫忙，因此1月9日正式取得許可函，讓延宕的工程可繼續下去。

蔣萬安指出，剛剛看了觀眾席、球場內部、逃生通道等，接下來會要求遠雄按圖施工，完工後依規定進行勘驗，符合規定才會給予核發使用執照。

至於第一場比賽希望用何種形式？蔣萬安說，大巨蛋可以容納4萬名觀眾，是台灣最大的室內體育場館，接下來在正式啟用前一定會進行壓力測試，目前朝向成棒隊進行比賽，透過球員實際反饋進行場地調整，第一場正式比賽絕對以本土球員為主，台灣球員作為最優先考量，接下來也會積極爭取國際賽事，邀請大家來大巨蛋比賽。

媒體追問，對於15分鐘內疏散5萬人有無信心？蔣萬安回應，後續一定會進行相關測試、勘驗，一切都要符合法律規定，才會給予使用執照。

▼台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）