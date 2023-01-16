進戰鬥狀態「興奮又忐忑」！王鴻薇曝就職立委心聲　老公愛相隨

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新科立委王鴻薇今（16）日下午在立法院正式就職，老公陶允正也來獻花表示恭喜。王鴻薇宣示後接受媒體聯訪，看到立院麥架時還開玩笑「還以為我要唱歌呢！」她接著表示，就職立委非常興奮、非常忐忑，且明天審查「還稅於民」特別條例，會來了解與學習，也看看有沒有質詢的機會，趕快進入戰鬥位置。

▲王鴻薇立法院宣誓就職。（圖／記者屠惠剛攝）

對於就職後的立委工作，王鴻薇說個人很關心前新竹市長林智堅中華大學論文抄襲案，怕會過掉追訴期，因此一早就發新聞稿提醒竹科管理局要有所動作。她接著表示，目前來到立法院後，最重要的事情就是明天要開始審查「還稅於民」特別條例，所以會來了解與學習，也看看明天有沒有質詢的機會。

針對林智堅案，王鴻薇重申，自己在揭發林智堅中華大學論文案過程中，就多次提醒竹科管理局必須就侵害國家財產權的部分提告，但現在都查不到相關公告；不過，竹科管理局下午已回應「依法辦理、正在處理中」，王鴻薇則說，「我覺得這是非常好的，因為要確保國家的智慧財產權不被侵害與踐踏！」

聯訪結束後，游毓蘭帶她參觀立法院環境，尤其是女生廁所位置，而王鴻薇稍後也要趕去進行新科立委的「新人訓練」，了解議事規則及立院運作等。

▲王鴻薇立法院宣誓就職，老公陶允正愛相隨。（圖／記者屠惠剛攝）