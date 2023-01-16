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「父執輩因踩到地雷腳斷手斷！」 　陳玉珍堅決反對採購布雷車

▲▼國民黨立委陳玉珍21日受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨立委陳玉珍堅決反對本島布雷。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美方日前宣布出售我方「火山機動布雷系統」，消息一出引發諸多討論，國民黨立委陳玉珍今（16）日受訪時就極力反對，直言地雷對金門人來說是一種痛，小時候不能去海邊玩水，更透露有父執輩誤踩地雷腳斷手斷。不過軍方則解釋，這款地雷是反戰車型符合國際公約，而且這地雷有定時自毀功能。

被問到台灣對美軍購布雷車，陳玉珍激動表示，「我一定要講這件事情，我是真的是堅決、堅決、堅決、堅決反對！堅決反對美國在台灣本土上面布雷，我們當然絕對反對在金門布雷，我們不歡迎！」

陳玉珍進一步指出，大家可能對地雷沒有概念，大家可能以為金門的小孩子都在海邊會游泳，但事實上，「我們因為海邊全部都是地雷，是雷區，都是禁止進入的軍事重地，我們從小就看到標語『軍事重地擅入者格殺勿論』…不是聽說，我自己父執輩，爸爸的同學，有人因為誤踩地雷腳斷手斷，這些人現在都還在。」

陳玉珍提到，過去金門花了20年才把地雷清光，過程中有專家因為誤觸而出現傷亡，若未來真的有一天面對戰爭，就算台灣最終打勝仗，這些埋下去的地雷很有可能會沒被找出來，「以後小朋友就不能到沙灘去過自由自在的日子，我們要過這種日子嗎？」

陳玉珍說自己堅決反對政府布雷，金門人也會反對，因為有太多金門人經歷過這段，「我不知道為什麼政府一直想把我們的土地變成烏克蘭？讓我們的土地布滿地雷，讓我們準備開始學會打仗，為了美國自己要跟中國大陸爭做世界的強權，我們一直要去做馬前卒？」

對此，軍方回應這套系統，是反戰甲車地雷，並非渥太華公約規範的，人員殺傷性地雷符合國際規範，雖然能自毀，但這系統還沒真正實戰過，能否百分百零失誤都是未知數。

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