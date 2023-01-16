藍綠誰來挑戰2024？賴清德獲過半支持度　侯友宜有勁敵

▲副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨主席補選結果15日晚間出爐，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選。根據台灣民意基金會民調，針對2024總統人選，賴清德獲得57.7％過半支持，定於一尊，但國民黨方面，新北市長侯友宜拿36.7％，第二名的鴻海創辦人郭台銘還有28.6％。

台灣民意基金會15日發布民調報告指出，若以「今年是總統大選年，在民進黨方面，傳出賴清德、陳建仁和蘇貞昌都有可能爭取總統提名。這三個人當中，你比較希望誰出線？」為題，結果顯示，賴清德57.7%，陳建仁16.7%，蘇貞昌5.9%，沒意見17.2%，不知道、拒答2.6%。

台灣民意基金會分析，賴清德正遙遙領先群雄，而從另一個角度看，賴清德因為已經準備將近4年，早已擁有可觀支持者，而且過去1個月投入民進黨主席選舉，那是1人的選舉，1人獨享全國鎂光燈，尤其是民進黨敗選後最低迷黯淡的時刻，有民進黨救星的架勢。

另外，國民黨的潛在總統參選人中，侯友宜36.7%、郭台銘28.6%、朱立倫7.9%、趙少康4%、沒意見19.4%，不知道、拒答3.4%。如果最後郭台銘與侯友宜都想爭取提名，兩人差距相當接近。

該調查為台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年1月9日至11日3天，對象為全國範圍的20歲以上成年人。有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。