快訊／朝野有共識！發現金特別條例付委　總預算本周拚三讀

▲立法院議場。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

朝野終於取得共識！針對攸關全民普發新台幣6000元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，立法院長游錫堃16日中午宣讀黨團協商結論，朝野達成共識，相關草案將併案交付委員會聯席審查，17、18日兩天進行審查，至於明年度中央政府總預算案部分，則將於19日力拚三讀，屆時將針對保留部分上演表決大戰。

游錫堃今天上午召集朝野黨團協商時，朝野黨團針對議程歷時近1個小時討論無共識，國民黨團主張先將其所提版本逕付二讀，行政院版則付委審查，民進黨團直指此舉不可行，必須併案處理，民眾黨團、時代力量黨團提出應付委嚴審，並批行政院版草案除了發現金的相關規定，也納入「強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果」的9個項目，恐淪為空白授權。

不過，朝野僵局經私下協商後有解，游錫堃中午12點20分左右宣讀黨團協商結論表示，國民黨團、行政院版本將併案交付經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境委員會審查，於1月17日、18日兩天召開委員會併案審查，並不提出復議。

至於外界高度關注的明年度中央政府總預算案部分，朝野達成共識，將於1月19日立法院會進行處理，及進行保留部分的表決，力拚當日完成三讀，當天也會處理《公務人員任用法》修正草案三讀程序。