迎接史上最長年假旅遊潮！　台東交通、景區開放資訊一次看

▲台東縣東河鄉-金樽陸連島及沙灘。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年農曆春節假期長達10天，為迎接史上最長年假的旅遊人潮，台東縣政府整理全縣春節期間1/20(小年夜)至1/29(初八)主要旅服中心、交通資訊及景區開放等資訊，並公佈在台東觀光旅遊網供旅客查詢，歡迎民眾多加利用。



台東縣政府表示，為服務廣大旅客，春節期間台東轉運站、台東火車站和台東航空站旅遊服務中心貼心不打烊，火車站及航空站旅服中心春節服務時間為每日8:00至18:00、台東轉運站旅服中心1/21(除夕)營業時間為8:00至17:00，1/22(初一)開始恢愎8:00至21:00正常營業，提供旅客完整的旅遊諮詢服務。



在公共交通部分，台東市區公車普悠瑪客運1/21營業服務至19:00止、1/22於8:00以後開行外，其餘時間皆照常營運；興東客運(原鼎東海線)及東台灣客運(原鼎東山線)春節期間皆照常營運，台東縣計程車春節費率加成實施期間為1/19至1/28日止，收費方式為全日採夜間費率再加收50元，請搭乘旅客多加留意。



景點部分，台東森林公園春節期間正常開園，除夕收費至中午12點半；富山漁業資源保育區春節期間正常開園(8:00至18:00)；東管處阿美族民俗中心1/23至1/29每天3場展演，現場有創意美食攤區、手工藝品區、手作DIY、戶外體驗活動及lima文化套票行程等開放民眾線上預約；成功海洋環境教室除夕休館，1/20、1/22至1/29正常營業；多良火車站全年無休照常營業。

此外，若想跟上文藝之旅，歡迎前往南迴沿線《南迴藝術季》、或是縱谷沿線《漂鳥197縱谷大地藝術季》、東海岸沿線《東海岸大地藝術節》等地，尋找座落以山、海為背景的各項藝術裝置作品；而夜晚除台東觀光夜市1/19至1/28連續10日晚間天天有夜市外，還可以去台東舊站特區走走逛逛，欣賞《台東光祭》，感受浪漫炫目的光影視聽饗宴。更多景點等旅遊資訊皆公佈在台東觀光旅遊網(https://tour.taitung.gov.tw)及旅行台東APP(https://reurl.cc/V6dd0A)提供查詢。