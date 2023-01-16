懷疑拿到千元假鈔　台東賣菜嬤追車跑...行員認證「係金ㄟ」

▲警員協助阿嬤至郵局辨識千元鈔。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「阿嬤，係金ㄟ」！台東縣關山警察分局鹿野分駐所警員吳文彥及洪壽嶺於16日9時許，行經中華路巡簽時，賣菜阿嬤吃力的追呼一部轎車，員警唯恐發生意外，主動上前詢問，原來他質疑客人給的千元鈔「是假的」；員警遂攙扶阿嬤到對面郵局鑑定，經行員仔細辨識，最終跟阿嬤說「係金ㄟ」！她才鬆了一口氣，直說「金ㄟ丟好、金ㄟ丟好」！

近日媒體報導，快要過年了，愈來愈多假鈔流入市面，不法詐騙集團，透過「假購物、真找零」方式洗錢，特別緊挑店家忙碌、用餐時段下手，原本先是從中部彰化、雲林爆出「集體災情」，不少店家、外送員都收到假的1,000元。

正因如此，鹿野有一賣菜阿嬤，16日9時許收到一張千元鈔，她質疑是假的，遂追著客人離去的自小客，正好被巡邏經過的警看見，遂主動上前關心。阿嬤說「我種菜賺錢不容易，拿到千元鈔怕是假的，但是客人已經走了，這要怎麼辦」？員警安撫阿嬤後，攙扶著她前往對面的郵局，將千元鈔請郵局行員協助辨識，當行員說出「係金ㄟ」的時候，她才露出笑容，並一再感謝大家的幫忙，「感謝大家！揪感心ㄟ！」

關山警察分局表示，法律明定對偽造新臺幣犯罪行為將處以重罰，依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑。民眾如發現偽鈔，請向各地警察機關檢舉，因而偵破偽造案件者，央行將依規定核發檢舉人獎金，最高達250萬元。