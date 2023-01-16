確保春節連假台24線霧台+三地門交通順暢　里港警加強交管、取締

▲春節期間，里港警在台24線通往霧台、三地門段加強交通疏導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應農曆春節連續假期，里港警分局將加強轄內國道3號九如交流道 、省道台3、22、24、27線、屏185線沿山公路及進出各觀光遊樂地區周邊道路壅塞熱點，加強交通管制疏導及違停取締。

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里港警分局轄區台24線通往霧臺鄉沿線熱門景點，霧臺鄉公所為因應春節車潮實施管制措施，自1月24日起至29日，於上午9時30分起至下午2時，在台24線35K+200處(谷川大橋往谷川部落叉路口)設置管制站，對於管制時段內所有自小客車全面控制並引導至谷川臨時(第一、第二)停車場，轉搭接駁車上山。

另於三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨所設置之CMS電子看板，隨時提醒民眾臨時停車場車位情形與山區即時路況，避免因無停車位，敗興而歸。

里港警分局分局長鄭頴聰呼籲民眾，欲前往霧臺及三地門原鄉地區觀景與品嚐美食的遊客，請提早出門，出遊時請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東好交通APP」即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段，如遇易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、鄉公所及義交人員指揮疏導循序前進，里港警分局將全面加強前往「霧臺神山社區、山川琉璃吊橋」周遭路段景點及九如交流道匝道入口之交通秩序，以確保連假期間交通順暢。