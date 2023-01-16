高中免試入學簡章公布　全國減招6667人「基北區少1219 名額」

▲112學年度高中免試入學簡章公布，全國減招6667人。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部今（16日）公布112學年度高級中等學校免試入學招生簡章，今年總招生名額有20萬475名，比去年減少6667名，占核定招生總名額91％，各招生區招生人數略有調整，其中基北區名額減少1219人，因應少子化趨勢，部分社區高中也微調招生人數。

教育部指出，112學年度免試入學總名額計20萬475名，占核定招生總名額91%，各就學區皆達「占核定招生總名額85%以上」政策目標，各就學區招生管道、對象、名額、報名方法、比序項目積分及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會網站免費下載，紙本簡章同步發售。預計7月11日放榜、7月14日報到。

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而在全國15個招生區名額最多的基北區，112學年度共有170校、提供3萬6650個名額，比去年減少1219個名額，其中公立高中職提供2萬4879個名額、60所私立高中職提供8671個名額、9所公立進修部提供694個名額、18所私立進修部及進修學校提供2213個名額。

北市教育局指出，112學年度北市公立高中招生1萬1989個名額，比去年減少130個名額，受少子化影響，部分社區高中調整招生人數，像是位於北投區的復興高中，因交通相對不便，今年就減招1班因應。

至於北市競爭激烈的明星高中，今年招生人數與去年一樣，建中招生800人、北一女725人、師大附中634人、成功高中723人、中山女中716 人。但北市教育局表示，農曆年後將啟動113學年度的核班會議討論，未來還是會朝逐年減少每班班級人數規劃。