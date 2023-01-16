　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中免試入學簡章公布　全國減招6667人「基北區少1219 名額」

▲建中校門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲112學年度高中免試入學簡章公布，全國減招6667人。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部今（16日）公布112學年度高級中等學校免試入學招生簡章，今年總招生名額有20萬475名，比去年減少6667名，占核定招生總名額91％，各招生區招生人數略有調整，其中基北區名額減少1219人，因應少子化趨勢，部分社區高中也微調招生人數。

教育部指出，112學年度免試入學總名額計20萬475名，占核定招生總名額91%，各就學區皆達「占核定招生總名額85%以上」政策目標，各就學區招生管道、對象、名額、報名方法、比序項目積分及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會網站免費下載，紙本簡章同步發售。預計7月11日放榜、7月14日報到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在全國15個招生區名額最多的基北區，112學年度共有170校、提供3萬6650個名額，比去年減少1219個名額，其中公立高中職提供2萬4879個名額、60所私立高中職提供8671個名額、9所公立進修部提供694個名額、18所私立進修部及進修學校提供2213個名額。

北市教育局指出，112學年度北市公立高中招生1萬1989個名額，比去年減少130個名額，受少子化影響，部分社區高中調整招生人數，像是位於北投區的復興高中，因交通相對不便，今年就減招1班因應。

至於北市競爭激烈的明星高中，今年招生人數與去年一樣，建中招生800人、北一女725人、師大附中634人、成功高中723人、中山女中716 人。但北市教育局表示，農曆年後將啟動113學年度的核班會議討論，未來還是會朝逐年減少每班班級人數規劃。

ET快訊
《木曜4》意外現場曝！　男大生「站氣球旁滑手機」清場也不管
快訊／單親10寶媽病逝！　上月才生1娃
2023年刮刮樂TOP3！神人算出「發財攻略」　500、20
工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！金額曝光戰翻：炫耀文
「4生肖、4星座」好運到！　中威力彩5.1億機率高
黃安悄回台！留15年長髮剪了　被中風失憶媽認出：眼眶紅了一晚
張穎穎崩潰再爆汪小菲「死不分手」：他很恐怖！　忍1年火大開戰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／疫情年後恐反彈　王必勝最新說明

點35元燙青菜來「豆芽菜」傻眼！他無奈：至少也先告知

高中免試入學簡章公布　全國減招6667人「基北區少1219 名額」

台灣景點玩不完「為何要出國」？網揭國旅致命關鍵：大輸

獨／尾牙大獎「任選整形部位」　正妹羨慕喊捐...工務哥狠Say No

賤葆公開射箭意外真相「1舉動超霸氣」！　網友狂讚：真男人

Dcard 2022年度回顧！全年最受歡迎文章、遊戲與動漫名單大公開

不怕沒車搭！日統客運「停駛4條國道路線」　改由統聯接手

過年「安親班10天沒課」學費照繳！老師回答超粗暴　新手媽震驚了

準備要結婚了…男友爸快破產「急討300萬」　準人妻憂：要注意什麼

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

曾國城17歲帥兒認「帶頭做亂！」　他讚兵役延長：只當4個月笑死人

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

LIVE／疫情年後恐反彈　王必勝最新說明

點35元燙青菜來「豆芽菜」傻眼！他無奈：至少也先告知

高中免試入學簡章公布　全國減招6667人「基北區少1219 名額」

台灣景點玩不完「為何要出國」？網揭國旅致命關鍵：大輸

獨／尾牙大獎「任選整形部位」　正妹羨慕喊捐...工務哥狠Say No

賤葆公開射箭意外真相「1舉動超霸氣」！　網友狂讚：真男人

Dcard 2022年度回顧！全年最受歡迎文章、遊戲與動漫名單大公開

不怕沒車搭！日統客運「停駛4條國道路線」　改由統聯接手

過年「安親班10天沒課」學費照繳！老師回答超粗暴　新手媽震驚了

準備要結婚了…男友爸快破產「急討300萬」　準人妻憂：要注意什麼

「李灝宇叫我快去找他」　潘文輝加盟費城人有伴了

LIVE／疫情年後恐反彈　王必勝最新說明

桃園警消「無預警」賣場搶救演練　讓民眾安心採買過好年

《英雄聯盟》Doggo聯手寶藍+寧王首登場　UP前期塔殺遭反擊節奏爆炸

「阿公的嬸婆」怎麼叫？foodpanda春節推「長輩稱謂計算器」有救了

首屆2023臺南車展　攤位爆滿！16日舉行展前說明會

桃園54家汽車代檢廠　春節連續假期停止檢驗服務

55歲凍齡玉女激短髮美炸！　睽違8年曝「重磅喜訊」粉全嗨炸

外送員朝騎士比中指罵「死胖子」　做完筆錄又割他機車坐墊

博客來沒給清潔工特休假 　北市勞動局重罰10萬元

生活熱門新聞

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

500元也有假鈔！　3步驟辨真偽

急凍6°C一夜發白回冬　8縣市低溫特報

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

3縣市豪大雨！今晨8.2℃冷3天　過年更凍恐寒流

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

過年凍番薯！台北估探7℃　恐寒流襲時間曝

過年10大禁忌　初一別吃這東西

尾牙吃「驚喜餐盒」！同事包車北上傻眼

356桌尾牙流水席分上下層　現場照曝

更多熱門

相關新聞

創造友善環境　開放移工家庭移民

創造友善環境　開放移工家庭移民

面臨少子化及高齡化處境的台灣，勞動力短缺及老化是未來不可避免的趨勢，此情況不僅會影響國家之經濟成長，長久下來，也會對國家競爭力和經濟長遠發展帶來隱憂，因此面臨少子化及高齡化挑戰的台灣，必須對於目前移工或移民政策進行規劃，以調整勞動力之配置。

引進國外創新人才　開創大未來

引進國外創新人才　開創大未來

試管補助案助孕逾千人　茂盛醫院新設生殖中心

試管補助案助孕逾千人　茂盛醫院新設生殖中心

周五考學測「學校要停招」　文德女中全力安撫考生心情

周五考學測「學校要停招」　文德女中全力安撫考生心情

全球移工爭奪戰開跑　台灣起步早為何還「落後」？

全球移工爭奪戰開跑　台灣起步早為何還「落後」？

關鍵字：

免試入學基北區減招少子化高中免試入學簡章

讀者迴響

熱門新聞

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

驚爆男星硬上女粉「2分鐘就射了」！黃明志怒揭1線索

宋逸民前教友「奉獻6位數變4千」怒公開收據

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

「尼泊爾墜機」艙內直播畫面曝　全機葬身火海

汪小菲認愛2月爆情變！張穎穎哭訴：為什麼要我承受

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

賤葆認了「射箭的是我們」！還原意外經過：《木曜》相當負責任

高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

他酸阿滴「發文找廠商要家電」網一面倒幫嗆

違停人行道遭砸車　住戶當面狠嗆

好市多2分店有新規定！「一堆人在掃發票」

更多

最夯影音

更多
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！
羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面