周五考學測「學校要停招」　文德女中全力安撫考生心情

▲文德女中驚傳要停招。（圖／翻攝自Facebook／文德女中粉絲團）

記者楊惠琪／台北報導

創校56年的台北市私立文德女中，驚傳將在112學年度停招，本周五（13日）就是大學學測，文德女中校長蔡米桂坦言，高三考生心情難免受到影響，加上下周也是學校的期末考周，目前會全力安撫考生情緒，希望所有學生都能順利完成考試。

位於台北市內湖區的文德女中，是北市知名老牌私校，去年9月還向北市教育局申請112學年度將招生1班、10月核定名額，112學年度免試入學簡章也已送印。蔡米桂說，學校董事會是在去年12月27日通過停招決議，最終以考量少子女化的衝擊、私校經營困難，徵詢專家學者意見後才做出的決定，強調停招也是一種負責任的態度。

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停招消息傳出，蔡米桂坦言，今天校內氣氛受到影響，尤其本周五起，學測一連舉行三天，下周也是校內期末考，目前全校老師都盡力安撫學生情緒，希望不要影響考場表現。

據了解，校內停招風聲早已傳開，已有不少老師提前辦理退休或轉校，目前全校專職教師僅剩4人、行政人員也只有4人。蔡米桂說，為維持校務運作和教學品質，將向董事會爭取聘任優質教學團隊，也會以加薪方式，希望原有教師留任，強調天主教辦學有社會責任，會確保剩下所有學生的就學權益，直到最後一屆學生離校。