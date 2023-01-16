屏東砂石車灑落滿地碎石　車輛閃躲險象環生！警製單告發

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉丹榮路與萬壽路口15日早上被發現出現大批碎石子，縣議員洪宗麒獲報前往了解，發現往來用路人左閃右躲，機車騎士轉彎輾壓到會有滑倒狀況，相當危險，立即聯絡警方交管，將碎石清理集中在一車道，避免危險，跑行程路過的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉也下車協助；轄區的屏東警分局已調閱監視器通知車主說明及製單舉發。

▲萬丹鄉丹榮路與萬壽路口散落碎石 。（圖／記者陳崑福翻攝、取自洪宗麒臉書，下同）

縣議員洪宗麒臉書po文「有民眾反應萬壽路二段與丹榮路沿路路口發現掉落碎石子，因來往車輛多，不少車輛變換車道閃避，機車騎士如轉彎會有滑倒的堪慮，洪宗麒議員到場馬上通報派出所請派員到場交通管制，目前先將碎石集中在單一車道 暫讓用路人可以安全通行，並等待清掃車到場清除。

跑行程中過路的蘇清泉院長也怕來往車輛發生危險，也親自下車幫忙協助清理；感謝萬丹李建霖鄉長協助派員處理，感謝萬生村長李妙絹到場關心」。

屏東警分局萬丹派出所表示，於15日7時許獲報在丹榮路段路面有砂石掉落影響用路安全，處理員警到場後立即與附近民眾一同將路面清理乾淨，並調閱監視器，發現有一台砂石車經過時灑落，已通知車主說明及製單舉發。

依據「道路交通管理處罰條例」第30條1項2款規定，所載貨物滲漏、飛散者，處汽車駕駛人3000至9000元罰鍰。本分局呼籲駕駛人行車前應檢查車輛狀況，並將裝載貨物依規定嚴密覆蓋、捆紮牢固，以維護道路行車安全。