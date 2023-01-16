台南市新卸任警察局長布達交接　廖宗山視事拼治安

▲台南市警察局16日上午舉辦新卸任局長交接布達典禮，由黃偉哲市長親自主持，市警局長一職由廖宗山接任，典禮莊嚴隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局16日上午8時45分許，舉辦新卸任局長交接布達典禮，由黃偉哲市長親自主持，市議員李宗翰、鄭佳欣、王宣貿、蔡秋蘭、林燕祝、蔡育輝、尤榮智、陳秋宏等多人與會觀禮，原市警局長方仰寧調警署警，市警局長一職由廖宗山接任，典禮莊嚴隆重。

黃偉哲市長指出，卸任方仰寧局長是2021年1月16日到任，任職2年期間秉持「面對問題，解決問題」的態度，戮力從公，親力親為，貢獻良多。不論是治安或交通成效都屢創佳績，攔阻詐騙全國最佳，防制酒駕六都第1，並導入科技執法、大數據分析等智慧治理，積極整合第三方警政及民間力量，共同為大臺南的治安、交通把關；本次調任內政部警政署服務，藉此感謝方局長為台南市治安、交通工作的付出奉獻。

新任局長廖宗山是中央警察大學第48期刑事警察學系畢業，歷任內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊大隊長、警政監、主任秘書、副局長、嘉義縣警察局局長、保安警察第三總隊總隊長、警政署警政委員等重要職務，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及刑事能力，深獲各級長官肯定。在此除表示歡迎外，並期許廖局長在新任崗位上，發揮刑事長才，繼續貫徹維護治安之決心。

黃偉哲說，市府團隊已邁入新的任期，其中警察局是團隊中維護市民生命、財產、安全及人權的重要夥伴，他此重申3點期勉，與在場新任廖局長及警察人員共同分享與勉勵：黃偉哲說：「恪遵兩權、三感」，所謂兩權是「保障基本人權、依法行使職權」，此為警察人員執法最基本應遵守的原則，行使職權固然要依法行政，但以強制、干涉及命令等手段執行公權力時，仍應避免侵害人權。三感則是警察幹部要有責任感，才能讓基層員警具榮譽感，台南市民才有安全感。此外，警察風紀攸關警察工作的成敗，沒有優良風紀，再好的工作績效也無法獲得社會大眾支持，務必積極落實風紀要求，端正警察風紀。持續檢肅非法，淨化治安。

黃偉哲說，犯罪零容忍是市府一貫的立場，近期外界對台南治安疑慮，以大數據分析，自2019年至2022年近3年期間，台南市槍擊案發生數大幅下降71％、暴力犯罪發生數下降42％、第一線阻詐金額高達547％，掃黑件數也增加，改善治安已有具體成效，警察同仁的努力不容因個案遭抹滅，也請同仁持續強化治安維護工作，阻絕不法。尤其最近年節將至，務必加強防假及打詐，建立多元防線，與超商及金融機構合作，第一線攔阻詐騙，避免民眾因錯誤疫情資訊或政府發放現金等假連結，受騙上當匯款。此外，針對轄內幫派、不法組合勢力清查，藉由查人脈、斷金流等手段，檢肅幫派、黑道賴以為生的營業處所，向上溯源、向下刨根的決心，共同守護市民朋友生命財產安全。

黃偉哲說，針對「速度管理」、「酒駕零容忍」、「精準執法」及「科技執法」等台南市交通執法策略持續精進，去年台南市酒駕肇事死傷事故計805件，較前年同期972件相較減少167件，降幅達17.2％，A1類死亡交通事故更連3年呈現逐年下降趨勢，確實達成「有效減少事故發生」及「降低事故嚴重性」的策略目標，期許員警能持續加強執法作為，確保市民生命、身體、財產安全為第一優先。

黃偉哲說，他再次感謝方局長及全體員警對台南市警政工作的付出與貢獻，也希望警察局在新任廖宗山局長的領導下，繼續為台南市治安努力打拼，期許未來持續朝向「市政做得更好，市民過得更好」的目標邁進，為市民建構一個「安居樂業、幸福宜居」的城市。