發現金給台電補缺口？　民眾黨團爆粗口「X！為何這個洞那麼大」

▲民眾黨團召開記者會，支持全民共享，反對債留子孫。（圖／民眾黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（16）日將審查「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」亦即「6000元條例」草案，民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿上午9時召開記者會，指出民眾黨主張嚴審預算，以免政府把發錢當作止痛藥、特效藥；張其祿在提及要用人民納稅錢一再補充台電財務缺口時，甚至激動爆粗口，「X！為何這個洞那麼大！」

邱臣遠表示，民眾黨的態度第一個「反對債留子孫」、第二個「反對包裹式空白授權」，不應該包山包海，因此決定要「嚴審」。他表示，執政黨九合一敗選後，把發錢當作止痛藥、特效藥，讓行政機關濫權，這是民眾黨在野監督的責任。

邱臣遠指出，細看行政院提出的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，裡頭除了1400億用來普發現金，另外的2千多億是給行政院添加了空白授權，憂心會淪為政策買票、舉債大灑幣；因此民眾黨團主張刪除草案第3條第9款，「其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項」，以符合授權明確性原則；也主張施行期間改為2024年6月30日屆滿，不應拖到2025年底。

邱臣遠續指，民眾黨贊成政府把超徵稅收用來全民共享，但應該以「結餘數」為準，而非「超收數」，因為一旦「結餘數」不足，恐會變成舉債來發現金的最糟狀況。為此，他表示民眾黨團主張刪除草案第5條「舉借債務支應」，以斷絕政府舉債大灑幣；也主張政府應提撥570億來撥補勞健保缺口。他並呼籲，蘇貞昌內閣應該做好看守內閣，不要透過大灑幣來鞏固權位、來救官位，呼籲蘇揆比照2018年賴清德模式，留下華麗身影。

張其祿補充，「還稅於民」應該要嚴守財政紀律，因此財源應以「結餘數」為準，不要最後才發覺現金不夠，只好藉機舉債，「這樣不是很誇張嗎？」他並強調，相關規定本來就應該要有還債的機制，如今有超徵稅收卻不談還債，反而一再撥補台電缺口，他激動說，「X！為何這個洞那麼大！」