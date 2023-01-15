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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺誰？若黃珊珊、高嘉瑜選立委　柯文哲笑答「有趣」：都是好朋友

記者袁茵／台北報導

前台北市副市長黃珊珊於2022九合一大選角逐市長失利，外界開始點名她再戰2024立委選舉，但由於港湖地區立委現為與民眾黨主席柯文哲友好的高嘉瑜，引發外界熱議。面對高嘉瑜、黃珊珊選立委的話要挺誰？柯文哲並未正面表態，但稱「有趣的題目」、「不要鬧了，都是好朋友」。

▲▼柯文哲、黃珊珊陪新科議員陳宥丞新春揮毫。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲、黃珊珊陪新科議員陳宥丞新春揮毫。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

柯文哲15日與黃珊珊、台北市議員陳宥丞一同到內湖737巷新春揮毫，柯文哲仍以最快速度寫下「眾事鴻運」，但字跡卻仍不比左右兩旁的黃珊珊「前兔似錦」、陳宥丞「鴻兔大展」；且原訂不接受媒體訪問，寫完春聯後就要開始發放，但因現場媒體眾多，儘管旁邊的幕僚有些尷尬，但柯文哲仍站在原地接受訪問。

被問到黃珊珊2024要選立委，還是總統大選「柯珊配」？柯文哲聽聞問題後笑稱，「你怎麼想這麼遠？」媒體追問，高嘉瑜跟黃珊珊選港湖立委的話要挺誰？只見柯文哲不斷大笑，直言「這是個有趣的題目」，而一旁的陳宥丞則稱「這問題過去在733就回答過」。

只見柯文哲並未正面回應，媒體二度追問高嘉瑜、黃珊珊選立委會傾向哪位？柯文哲強調，「不要鬧了！都是好朋友！」便轉身開始發放春聯。

▲▼柯文哲、黃珊珊陪新科議員陳宥丞新春揮毫。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼柯文哲、黃珊珊陪新科議員陳宥丞新春揮毫。（圖／記者周宸亘攝）

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