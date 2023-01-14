民眾黨中央委員出爐　高虹安系統人馬得票墊底

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨14日晚間召開第2屆第一次黨員代表大會，並舉辦中央委員暨中央評議委員選舉。根據選舉結果，12搶9的中央委員，台中市議員江和樹順利蟬聯，25歲的碩士生林冠廷也擠進名單；另外，新竹市長高虹安人馬、新竹市議員李國璋，僅拿下13票名列候補最後。中評委部分，北市議員林珍羽哥哥林韋銘拿下第一高票。

根據民眾黨章程，中央委員包含當然中央委員、指定中央委員、票選中央委員，任期2年連選得連任。當然中央委員包含主席、立委、市長等；票選中央委員共9席、候補3席；指定中央委員則是由主席指定，共3席。中評委則有7席、候補2席，中評會主委則由中評委推舉。

黨主席柯文哲在致詞時說，去年九合一選舉民眾黨成績不如預期，距離改變台灣政治的目標還很遠。民眾黨一開始希望廣泛召集志同道合同志，開闢疆土，但後來因為資源有限，反而陷入左支右絀的狀況，地方黨部普遍經營不足，提名時沒注意到候選人形象是否與民眾黨連結，也未給予足夠支援。種種原因下，無法讓選民安心託付手中的選票。

民眾黨秘書長周台竹說，民眾黨成立僅3年，是非常年輕的政黨，柯文哲過去以台北市政為主，未來柯全心投入黨務，相信2024選舉結果選得一定比2022好很多。

開票結果出爐，9位中央委員當選人為張凱鈞、咼昇華、江和樹、馮啟彥、許瑞宏、范姜奕凱、林冠廷、陳祥麟、張昕華；候補3席為孫正華、端木正、李國璋。本次僅江和樹連任，原中央委員孫正華則列候補第一順位。

中評委當選人為林韋銘、李偉華、吳士廉、潘孝仁、詹喬茵、劉家榮、李岱殷；候補2席為廖志杰、陳妙真，成員全數換血。