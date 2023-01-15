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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

發現金特別條例最快明早闖關　朝野攻防再起

▲▼立法院院會 法案清倉 表決 變更議程。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會明天處理攸關發現金的特別條例。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會16日可望處理攸關全民普發現金6000元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，朝野攻防再起，在野黨團聯手主張嚴審，要求交付委員會審查，而民進黨團力主逕付二讀，倘若順利，最快明日就能完成三讀程序，行政院會最快周四就能通過相關特別預算案。

根據議事日程及朝野黨團協商結論，立法院延會至1月19日，明天上午將在上午10點半以前將依序處理報告事項與討論事項，包括行政院所提「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案、國民黨黨團所提「稅收超徵全民共享發放特別條例」草案均已列入議程，另外還有《公務人員任用法》修正草案尚待二讀、三讀。

不過，朝野黨團對於議程仍是莫衷一是，民進黨團要求先處理總預算案，針對約120個保留提案進行表決，但由於國民黨團尚未簽署協商結論，且力主先處理「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，明日院會狀況仍是未知數。據悉，朝野黨團將在明天上午9點半再度召集朝野協商。

民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪表示，國民黨團用總預算案綁架發現金的特別條例，又為了內閣改組多加刁難，「明天看他們怎麼演再來講，看他們明天要講什麼」，並批藍營毫無專業思維，喊要在4天內發現金，毫無專業思維，是一場鬧劇而已。

據指出，倘若立法院會明日將「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案逕付二讀，同一天上午就能繼續進行討論事項的二讀、三讀程序，因此最快明日就能完成三讀；而若依據在野黨團要求付委審查，由於延會並無委員會，須待農曆春節後、二月下旬新會期開議後，才能在委員會中審查。

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