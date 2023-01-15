坦言九合一大選「犯很多錯誤」　柯文哲：檢討報告厚厚幾十頁

▲民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長黃珊珊、台北市議員陳宥丞到內湖737市場新春揮毫。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

面對去年九合一選舉成績不如預期，民眾黨主席柯文哲14日表示，一開始希望廣泛召集志同道合同志開闢疆土，但因資源有限，反而陷入左支右絀的狀況，且提名時沒注意到候選人形象是否與黨連結。柯文哲15日再被問及相關議題，提及檢討報告寫出來厚厚幾十頁，「我們犯很多錯誤」。

柯文哲15日與前台北市副市長黃珊珊、台北市議員陳宥丞一同到內湖737巷新春揮毫，柯文哲仍以最快速度寫下「眾事鴻運」，但字跡卻仍不比左右兩旁的黃珊珊「前兔似錦」、陳宥丞「鴻兔大展」；且原訂不接受媒體訪問，寫完春聯後就要開始發放，但因現場媒體眾多，儘管旁邊的幕僚有些尷尬，但柯文哲仍站在原地接受訪問。

針對14日自提選舉檢討，包括資源不足卻提太多人、沒注意候選人與黨的連結等，柯文哲表示，那個檢討報告寫出來有厚厚幾十頁，「太多要檢討的，只是講了其中一項，太多了！我們犯很多錯誤。」媒體追問，資源不足如何解決？柯文哲認為，不可能第一天就資源充足。

至於沒注意到候選人形象與黨的連結，未來該如何嚴格篩選？柯文哲說，老實說自己還在想「市場定位」問題，不論是台灣或全世界，在多元社會下，不可能所有候選人都長一樣，「反正要檢討的很多，陸陸續續要檢討」。