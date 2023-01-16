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也是斐陶斐！高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

2023/01/14 21:29 謝泊泓（中）與人妻黨工林宜萱（右）一起出席民眾黨黨員代表大會，中途還偷閒下樓抽菸聊天。

▲2023/01/14 21:29 謝泊泓（中）與人妻黨工林宜萱（右）一起出席民眾黨黨員代表大會，中途還偷閒下樓抽菸聊天。

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲愛將、甫獲新竹市長高虹安延攬擔任行政處長的謝泊泓爆出婚外情，對象是曾與他在黨部共事的人妻黨工林宜萱。本刊調查，謝泊泓畢業於中央大學經濟研究所，當年在學時，與現在的老闆高虹安一樣，都是斐陶斐榮譽學會的榮譽會員，他背著老婆在外偷情，讓友人出面替正宮大抱不平，直批他簡直就是「民眾黨版陳世美」。

本刊調查，謝泊泓2020年6月與大她6歲的老婆結婚，新婚至今才2年半，當年在台北的香頌私宅洋樓舉行婚宴時，向來鮮少出席紅白帖場合的柯文哲，還現身當他們的嘉賓上台致詞，可見謝受柯倚重的程度；二人結婚週年時，謝還曾在臉書貼上合照公開曬恩愛，如今他才升官不久，就爆出祕戀人妻的婚外情。

「他老婆就是不會吵、不會鬧的那種，太信任他了！」對於謝泊泓爆出婚外情，一名同為謝夫妻兩人的好友看不下去向本刊透露，謝的老婆向來對謝很信任，謝當時在民眾黨工作常加班到深夜，甚至週末也不在家，但她體貼先生公務繁忙，從來不過問工作及行程細節，也不查勤。

▼謝泊泓（左2）深受柯文哲（右1）倚重，鮮少出席紅白帖活動的柯，當年還曾出席謝與妻子的婚宴並致詞祝賀。

謝泊泓（左2）深受柯文哲（右1）倚重，鮮少出席紅白帖活動的柯，當年還曾出席謝與妻子的婚宴並致詞祝賀。（讀者提供）

該名友人說，誇張的是，直到謝泊泓確定升官到竹市當處長，謝的老婆都還不知道工作細節、新竹的宿舍地點，謝也沒有告訴她，等到真的赴竹市就職，謝更以公務繁忙等各種不同藉口，連假日也未回家，知情的朋友勸她要注意謝在外面有沒有女人，但她總是說「不可能！」

友人回憶，謝泊泓當年與老婆熱戀時，謝還住在新北市中和的5千元小雅房，因隔音不好，連親熱都要偷偷摸摸，但他老婆陪著謝一路吃苦，曾有段時間謝結束柯文哲競選市長連任的輔選工作，收入不穩定，她還讓謝搬到娘家住了約半年，她的爸媽更把謝當成自己的兒子照顧。

▼2023/01/14 21:31 謝泊泓與林宜萱趁著民眾黨黨員代表大會空檔，一起走到場外抽菸聊天，謝還被逗樂得東倒西歪。

2023/01/14 21:31 謝泊泓與林宜萱趁著民眾黨黨員代表大會空檔，一起走到場外抽菸聊天，謝還被逗樂得東倒西歪。

友人還說，謝的老婆去年10月才剛經歷母喪，至今情緒尚未完全平復，沒想到謝不好好陪她度過人生低潮，現在稍微有了成就、當了官，就把老婆丟在台北，自己搞起外遇，「根本是民眾黨『陳世美』，我們都看不下去，但都不敢告訴他老婆！」

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關鍵字：

鏡週刊.高虹安謝泊泓林宜萱

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