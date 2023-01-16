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已婚模特兒變「高虹安處長小三」　她這幕鄉民狂敲碗

2023/01/14 21:00 與謝泊泓傳出婚外情的人妻黨工、綽號「Eve」的林宜萱，任職民眾黨祕書處，曾與謝共事，民眾黨14日中央委員選舉她擔任開票員，直播畫面引起網友熱議。（民眾黨提供）

▲2023/01/14 21:00 與謝泊泓傳出婚外情的人妻黨工、綽號「Eve」的林宜萱，任職民眾黨祕書處，曾與謝共事，民眾黨14日中央委員選舉她擔任開票員，直播畫面引起網友熱議。

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲愛將、甫獲新竹市長高虹安延攬擔任行政處長的謝泊泓爆出婚外情，本刊調查，這名與謝泊泓當街牽手熱吻的棕髮女子，是現職民眾黨祕書處的已婚專員林宜萱，綽號「Eve」的她三十九歲，比謝大七歲，謝升任竹市行政處長前，二人就一起共事，謝當時是民眾黨祕書處主任，她則是負責替謝打理行政庶務的祕書，二人互動熱絡、曖昧，黨工私下早已傳得沸沸揚揚，甚至以「她就是泊泓的人」來形容林宜萱。

本月十四日，民眾黨在台北市台大校友會館舉行黨員代表大會，當晚，林宜萱還擔當民眾黨中央委員選舉的開票員，一時引起收看直播的網友留言熱議，直稱她是「開票正妹」「可出來當發言人」。

黨內知情人士表示，輔大法律系畢業的林宜萱，外型出眾，一百七十四公分的身高，在進入民眾黨前，曾是小有名氣的平面模特兒，五官神似知名模特兒、藝人陸明君，作品常出現在《 Bazaar》《ELLE》《Vogue》《GQ》等國際中文版時尚雜誌，還有媒體形容她是「冰山美人」「大冰山」。

▼遭本刊直擊與謝泊泓熱吻偷情的林宜萱，曾是小有名氣的平面模特兒，外形酷似藝人陸明君，還上過不少時尚雜誌。

遭本刊直擊與謝泊泓熱吻偷情的林宜萱，曾是小有名氣的平面模特兒，外形酷似藝人陸明君，還上過不少時尚雜誌。（翻攝《柯夢波丹雜誌》）

林宜萱曾接受時尚雜誌專訪表示，她念書時成績很好，不但當班長，還參加女童軍、躲避球隊、籃球隊、合唱團。媒體問她，為何不乾脆拍寫真集？她則說：「拍寫真集很容易被物化。」「我想要讓男人有遐想，但是不准意淫，又不是賣肉，單純是自己想脫而已！」

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