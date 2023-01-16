高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還回官舍過夜

▲2023/01/11 08:35 2人皆已婚的謝泊泓（左）與人妻黨工林宜萱（右）毫不避諱，直接十指緊扣走在竹市大街上。



圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲愛將、甫獲新竹市長高虹安延攬擔任行政處長的謝泊泓爆出婚外情，對象是曾與他在黨部共事的人妻黨工林宜萱。本刊多日直擊，謝與林不只一次在大街上牽手熱吻，甚至還載著她直奔由竹市府提供給首長的職務宿舍過夜偷情，這名出身模特兒的已婚黨工過去小有名氣，還上過時尚雜誌，2人背著各自家庭發展地下情，讓知情的黨工看不下去，私下議論紛紛，不僅重創高虹安的市府形象，更讓過往傳出桃色新聞及公私不分的民眾黨爭議再添一樁。

▼2023/01/14 21:29 謝泊泓（中）與人妻黨工林宜萱（右）一起出席民眾黨黨員代表大會，中途還偷閒下樓抽菸聊天。



▼謝泊泓（右）不僅是柯文哲核心幕僚，還獲高虹安（左）重用入竹市府當官。



「第二波的人事，其實裡面包含了我們比較相對年輕的，包含我們的行政處長，還有發言人的部分。」由立委轉戰新竹市長成功的高虹安替民眾黨寫紀錄，去年12月22日上任前公布竹市府小內閣，延攬被視為柯文哲核心幕僚、年僅32歲的民眾黨祕書處主任謝泊泓擔任竹市行政處長，當時被媒體形容「有柯文哲的影子」，不過，新官上任未滿1個月的他卻爆出婚外情，對象還是模特兒出身、曾一起在民眾黨共事的已婚小祕書。

▼2023/01/12 02:33 結束民眾黨黨員代表大會在台北的活動及餐敘後，謝泊泓半夜載著人妻黨工直奔他在竹市府的官舍過夜。



本刊分別在本月11、14、15日直擊，上任才半個月且已婚的謝泊泓，不僅背著老婆，與林怡萱大剌剌在大街上牽手、熱吻，謝甚至還曾載著林直奔由竹市府提供給局處首長的職務宿舍過夜偷情。

▼遭本刊直擊與謝泊泓熱吻偷情的林宜萱，曾是小有名氣的平面模特兒，外形酷似藝人陸明君，還上過不少時尚雜誌。

▼2022/12/27 22:26 不只遭本刊直擊，謝泊泓與林宜萱也曾被人拍下在竹北一間超商外大剌剌擁吻的畫面。



▼2023/01/15 15:48 謝泊泓停好車，與林宜萱步行至官舍旁的巨城購物中心逛街，林還親暱攬著謝的手。



謝泊泓與林宜萱的地下情不只遭本刊直擊，去年12月27日謝甫接任竹市行政處長的第3天，就同樣遭人目擊與林宜萱在新竹親密互動，據轉述，當天深夜10時26分左右，他們二人共乘謝的白色豐田轎車，出現在新竹縣竹北市嘉豐五路一段的一家超商，二人手牽手站在超商外，忍不住愛意的謝顧不得路人眼光，不但兩手環抱起林宜萱，還親了她好幾下小嘴，讓認出謝的目擊者忍不住拍下照片向本刊投訴。

▼謝泊泓是柯文哲核心幕僚，2020年大選開票之夜本刊專訪柯時，他更是少數陪同受訪的幕僚。



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