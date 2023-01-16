高虹安處長婚外情影片曝　直擊「路邊交換口水」

▲2023/01/15 01:26 餐敘到半夜後，2人共撐1把傘、邊走邊抽菸，謝泊泓甚至不顧官員身分就違法隨手亂丟菸蒂。

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲愛將、甫獲新竹市長高虹安延攬擔任行政處長的謝泊泓爆出婚外情，對象是曾與他在黨部共事的人妻黨工林宜萱。本刊直擊，謝泊泓不但背著老婆在新竹與林宜萱偷情，就連回到台北參加民眾黨活動也不放過機會，在活動散場後，半夜載著林直奔他位於竹市的官舍過夜。

▼2023/01/14 21:29 謝泊泓（中）與人妻黨工林宜萱（右）一起出席民眾黨黨員代表大會，中途還偷閒下樓抽菸聊天。



本月14日，民眾黨在台北市台大校友會館舉行黨員代表大會，謝泊泓特地從新竹驅車北上參加。本刊直擊，穿梭在活動現場的工作人員中，赫見前幾天才與謝泊泓當街牽手、熱吻的棕髮女子林宜萱。據出席的黨員轉述，謝與林毫不避諱的在工作同仁面前熱絡互動，謝甚至還一度摸了她的秀髮，二人互動曖昧就像一對戀人。

當晚，林宜萱還擔當民眾黨中央委員選舉的開票員，本刊直擊，她與謝趁活動空檔曾一度下樓走到場外，一起在路邊抽菸，聊到開心處，謝還被逗得樂開懷，笑得東倒西歪，活動結束後，深夜十時十九分，二人共乘一部車，直奔萬華貴陽街上的串燒店與其他黨工一起吃宵夜。

▼2023/01/14 23:27 民眾黨活動結束後，謝泊泓單獨載著林宜萱赴萬華一家串燒店與黨工聚餐，2人也不避嫌地坐在一起。



直到半夜1點26分，天空下著綿綿細雨，本刊直擊，二人共撐一把雨傘，各自點了菸一路走向取車處，這時，謝把嘴邊的菸隨手往路邊一丟，接過林宜萱手中剛抽幾口的菸上演間接接吻，之後貼心地把她送上副駕駛座，載著她直奔新竹，約2時33分抵達竹市民權路巷弄的市府官舍共度春宵。

▼2023/01/15 01:26 謝泊泓亂丟菸蒂後，一把接過林宜萱剛抽幾口的菸，2人感情好到間接接吻。

▼2023/01/15 01:28 貼心地幫忙開車門、送上副駕駛座後，謝泊泓載著林宜萱直奔他在竹市的官舍。

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