蘆洲小學生赴警分局交流「最愛重機」　警察杯杯：長大後別超速

▲蘆洲區的忠義國小童軍團為強化學童犯罪預防觀念，日前特地與蘆洲分局安排參訪事宜，其中，最熱門的環節是「警用大重機」。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區的忠義國小童軍團為強化學童犯罪預防觀念，日前特地與蘆洲分局安排參訪事宜，警察們化身老師解說裝備及反毒宣導，其中，最熱門的環節是「警用大重機」，小朋友們全都熱切地排隊坐上警用大重機直說「酷斃了！」警察細心提醒，長大後要慢慢騎別超速喔！

蘆洲忠義國小童軍團14日下午一共60人到蘆洲警分局上課，警方針對國小生最可能接觸到的網路、毒品犯罪解說，由偵查隊警務員陳聲華以簡報、動畫方式生動介紹現行犯罪樣態，小朋友們充滿熱情，一個個舉起手回答問題，氣氛熱絡。

分局更展示出各種警察執勤時的裝備，讓學童們看見平常只能在電影裡見到的長槍、手槍、手銬及防彈衣盔，學童彷彿身歷其境，也與許多警察杯杯一同在街頭打擊犯罪。

另外，交通分隊警員施柏彥以警用重機為學童介紹警示燈、蜂鳴器，更為學童示範內輪差之危險性，讓學童知道要遠離大型車輛死角，保障自身用路安全。其中最受歡迎的環節是「警用大重機」，警方推出重機後，孩子們排隊坐在警用大重機上模擬騎車，體驗不一樣的生活

蘆洲警方表示，期許交流活動能拉近警民距離，達成社區警政理念，更希望透過認識，能幫助學齡孩童免於遭受到侵害，讓國家未來的主人翁，在安全的環境中茁壯、健康的成長，活動最後由童軍團贈送感謝狀感謝蘆洲分局的授課，圓滿完成這次犯罪預防宣導的課程。