21歲網紅飆重機對撞4死！7天前發文「以後墳離得近一點」成預言

記者閔文昱／綜合報導

大陸重慶市一處隧道內5日晚間發生一起嚴重車禍事故，一輛重機與一輛越野摩托車在隧道內高速相撞，造成4死慘劇，其中一名死者是年僅21歲的網紅莊慕卿。巧合的是，他在事發前7天還在抖音發文，「以後我們的墳離得近一點吧，晚上還能一起出去玩」，不料7天後就遭逢事故身亡，令人不勝唏噓。

綜合陸媒報導，這起事件發生在重慶市江北區聚賢岩隧道內，莊慕卿當時騎乘KTM 1290 Super Duke重型機車以時速160公里的速度在隧道內狂飆，車上還載著一名女性友人，不料當他還在繼續加速時，一輛同樣也是雙載的無牌越野摩托車逆向駛來，雙方閃避不及撞上，4人當場慘死，其中一輛機車還燃起了大火。

▲大陸網紅莊慕卿5日騎乘重機發生對撞事故，4人慘死。（圖／翻攝自微博，下同）

報導指出，騎乘越野摩托車的2名死者年僅16歲，事發時除了逆向行駛，疑似還「翹孤輪」炫技，隨即就發生憾事。當時一名正在附近散步的民眾表示，他先是聽到一聲巨響，等他到現場時已有一輛摩托車在熊熊燃燒，4名傷者則躺在地上。醫護人員趕抵後雖將4人緊急送醫，但最終仍都傷重不治。

消息曝光後，有網友發現，莊慕卿曾在7天前發文，「以後我們的墳離得近一點吧，晚上還能一起出去玩。」不料卻成死亡預言，令不少粉絲心痛不已，紛紛到莊慕卿抖音帳號下留言「一路好走」、「沒想到竟成真了…下輩子別再騎車了」、「馬上就要過年了，這讓家人怎麼辦」、「唉…可惜了，他的父母白髮人送黑髮人肯定特別傷心」。

據了解，莊慕卿平時是一名創作歌手，曾就讀四川電影電視學院，同時他也是一名重機愛好者，經常會在抖音分享騎車相關影片，吸引6萬多名粉絲追蹤。曾與他簽約的OST傳媒表示，對於莊慕卿發生意外的噩耗感到相當痛心，目前公司正設法聯繫莊慕卿的家屬，希望能前往重慶致哀，並當面慰問，