無照男過彎越線撞死重機騎士！　判賠800萬一毛都沒給

▲劉男在台21線過彎時闖入對向車道撞死魏男。（示意圖非本文事故路段／翻攝Google Maps）

記者張靖榕／綜合報導

南投縣魏姓男子2021年9月騎大型重機在台21線往台中方向行駛，過彎突遭遇對向20歲劉姓騎士跨越雙黃線迎面撞上，事後魏男創傷性休克送醫不治。劉男一審被判刑1年，民事須賠償792萬元，但無業、無駕照的劉男，民事開庭期間完全沒有到場。

判決書指出，劉男明知自己沒有駕照仍執意騎機車上路，於2021年9月16日上午從台中沿台21線往南投方向行駛，在沿彎道左轉時明知速限40公里，仍以60公里時速行駛，彎道未減速直接闖入對向車道逆向行駛，隨即與迎面而來的魏男撞上。

魏男遭撞上後當場倒地，胸部頓性傷、肋骨骨折以及臟器損傷等嚴重傷勢，導致創傷性休克，送醫急救2小時後被宣告死亡，留下年邁雙親、妻子和7歲與3歲的幼子。

劉男被告過失致死，他雖然在事發後留在現場坦承為肇事人，且傳喚都有到庭接受詢問及訊問，而且沒有其他前科，但從未能和受害家屬達成和解。家屬痛訴他毫無悔意，事發後從未向前來慰問致意，讓全家陷入親人逝世的悲痛和困境之中，請求法官從重量刑。法官審酌後認為劉男過失行為造成無法挽回的憾事，依過失致死罪判處1年徒刑。

劉男一審獲刑後並未再上訴，卻也一毛都沒有賠償給家屬就直接入獄服刑。民事方面，家屬再訴請損害賠償，由魏男父親、母親、妻子及7歲和3歲的兒子，分別向劉男求償531萬元、573萬元、510萬元、435萬元和454萬元，不過劉男經合法通知卻從未出席。

法官審酌劉男僅國中肄業，在家裡幫忙上山從事護坡防止土石流的工作，家庭經濟狀況不佳，2022年全年薪資收入不過3萬元，再考量被害者家屬家中情況，判決劉男應分別賠償131萬元、152萬元、155萬元、181萬元和170萬元，合計792萬元，全案可上訴。