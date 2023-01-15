雙白線遇重機鬼切險撞　駕駛急閃怒追：X！有沒有在看

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名汽車駕駛昨（14）日晚間6時許在鳳山建國路上，遇到一台紅牌重機因閃避前方車輛，竟在雙白線車道突然「鬼之切入」變換車道，害這名駕駛險些追撞上去，駕駛氣得加速追上，一路還猛按喇叭、閃遠光燈，直到下一個路口追上重機後，直接飆罵「X！有沒有在看後照鏡啊！？」氣氛火爆。

▲汽車駕駛差點撞上鬼之切入的重機。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

整個過程的的行車記錄器影像也被PO上網路社群「社會事新聞影音」，引發熱烈討論，警方表示，目前沒有接到相關報案，如果接獲檢舉，將會依法開罰。

影片顯示，這名駕駛行經高雄市鳳山區建國路靠近鳳松路段時，駕駛開在外側車道，內側車道一輛紅牌重機因為前方有另一輛車，重機突然在雙白線路段直接右切變換車道，害駕駛差點撞上，駕駛馬上加速追上，趁重機停等紅燈時，開到重機旁，飆罵「X！有沒有在看後照鏡啊！？」，隨即駕車左轉離去。

▲汽車駕駛追上重機飆國罵。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

鳳山警分局表示，有關網友於社群PO網「重機雙白實線鬼切」一文，經查該路段為鳳山區建國近鳳松路段，分局文山所1月14日18-20時暫未接獲相關行車糾紛報案，另檢視行車記錄器如經民眾檢舉提供相關影像，將檢視違規事證，依規定逕行舉發(道交條例第48條第1項第2款規定：「汽車駕駛人轉彎時，不依標誌、標線、號誌指示，處600元以上1,800元以下罰鍰。」

分局呼籲民眾駕駛車輛變換車道應注意來車及周邊狀況，以免違規又造成用路人危險，同時呼籲行車應心平氣和，以免一時情緒口出惡言亦觸法。