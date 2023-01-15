汐止警半小時內連抓3起酒駕　他喝保力達上工慘了

記者張君豪／台北報導

6日下午汐止警分局在康寧街連峰街口，以及大同路一段進行取締酒駕勤務，警方在短短半小時內連續查獲3位民眾涉及開車、騎車酒駕上路，警方呼籲，年關將至，應酬聚會飲酒機會多，民眾飲酒後切莫使用交通工具以免觸法。

▲汐止警方在短短半小時內查獲3名駕駛酒駕上路。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

汐止警方當時在上述路段進行酒測攔檢勤務，發現一自小客車駕駛楊男（62歲）面有酒容，實施酒測後，酒精濃度超過0.15mg/L，楊男坦承昨晚在家喝了2瓶米酒，遭警方依酒駕規定扣車查辦。

未料才過2分鐘，同一地點另部自小客車駕駛蔡男（39歲） 經警攔查發現酒測值也超過0.15mg/L標準值，蔡男無奈表示，因開工僅飲用一點保力達提神，根本沒料到酒測值會超標。警方依法製單代保管車輛後才讓其離去。

另外交通分隊警員又在汐止區大同路1段515巷內，攔查一機車騎士林女（48歲）渾身酒氣，林女自稱因為身體不舒服，喝些米酒舒緩才騎車出門，警方壤她漱口後，實施酒結果酒測值高達0.54mg/L，警方當場將她逮捕，警詢後依公共危險罪移送法辦。

汐止警方藉上述案例呼籲，維士比、保力達B等飲料均含有酒精成分，飲用後切勿心存僥倖駕車上路以免觸法。年節將近，警方將加強酒測勤務規劃，以維護民眾及用路人安全。

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝 網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨 竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

►百萬網紅烏鴉3萬交保 訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

