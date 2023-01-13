「酒駕很危險、全民拒酒駕」　司法、醫療界聯手拒酒駕

▲法務部長蔡清祥呼籲，不要酒駕。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

農曆年關將至，更是公司行號尾牙時間，許多人晚間都會喝酒。但法務部與醫療界人士，13日共同召開記者會，強調「酒駕很危險、全民拒酒駕」。法務部長蔡清祥指出，為貫徹政府嚴懲酒駕、強力執法政策，已特別指示所屬檢察、矯正、行政執行等系統採取具體之防制作為，務必防堵酒駕。

除了行政機關作為以外，蔡清祥更指出，現再加入司法保護系統的關懷陪伴，形成「強力執行裁罰」、「幫助戒除酒癮」、「被害權益保障」、「重懲酒駕犯行」、「依法嚴審假釋」等5大面向全面出擊，充分展現政府防堵酒駕之決心。





▲醫師陳喬琪。（圖／記者吳銘峯攝）

而到場的「臺灣酒駕防制社會關懷協會」理事長陳喬琪醫師，致詞時特別酸了新科桃園市長張善政，說張善政疑似酒駕事件，陳喬琪說「一定要被警察逮捕才是酒駕嗎？不是的，我們從小學開始，就告訴所有國人，酒駕是不對的。我們酒駕的情況，比一些低收入、未開發的國家都要嚴重，我們實在非常汗顏。」

另外媒體人黃暐瀚也應邀出席，他的母親1年多前因為酒駕遭撞死，所以黃暐瀚這次是以酒駕被害家屬身分出席。他也呼籲大家不要酒駕，他還舉出自己的例子，說先前與某位前總統餐敘，對方敬酒時，他也直接以開車為由，拒絕前總統的敬酒，目的就是強調「酒駕很危險、全民拒酒駕」。

▼媒體人黃暐瀚以自身經驗，強調不要酒駕。（圖／記者吳銘峯攝）