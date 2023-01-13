家門前酒駕挨罰不理　屏東分署扣薪…為保年終獎金他秒繳清

▲扣薪後繳清 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉1中年男子，去年4月酒後騎車，在家門前的大馬路上被警察攔檢，酒測值超過0.15，監理站對他開罰1萬5000元並吊扣駕照12個月，他在監理站分期繳了部分款項後就不再理會這張酒駕罰單，去年底移送法務部行政執行署屏東分署執行。分署受理著手調查他所得及財產狀況，發現他在某上市公司屏東廠上班，遂火速核發執行命令，扣押他每個月薪水的3分之1，男子這才趕緊繳清罰單，分署也迅速通知公司解除扣押。

屏東執行分署表示，扣薪命令除了薪俸以外，扣押範圍還包含津貼、補助費與各項獎金；下週是農曆春節，各公司發出的年終獎金與工作獎金即將入帳，義務人如被扣薪可能會領不到獎金，且公司如未依分署的執行命令解交義務人的薪水與獎金，分署得依原開罰機關的聲請來執行公司財產或存款。

屏東分署提醒公司發給員工年終獎金前，如曾接到扣薪執行命令卻還沒有收到撤銷通知，可先與分署聯絡確認員工是否繳清，以免公司反而成為被執行的對象。年關將屆，如義務人確實有經濟上困難無法一次繳清，切勿對分署的催繳通知置之不理，可說明並提出相關文件後申請辦理分期繳納，分署亦可代為轉介社福單位，或由分署的愛心社提供必要之物資協助。

屏東分署表示強力執行酒駕專案一年來，分署已出動281人次現場執行，並查封46筆不動產，共計為國庫收回1282萬元酒駕罰單，酒駕零容忍，分署對於酒駕案件必定徹底執行，以守護用路人的交通安全。