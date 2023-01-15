再為大巨蛋槓花敬群！　柯文哲：不是別人做不好「你就可以做爛」

▲柯文哲、黃珊珊陪新科議員陳宥丞新春揮毫。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內不斷批評內政部，未發台北大巨蛋的防火避難性能審查認可函，而該認可函於1月9日由中央發下。面對內政部代理部長花敬群稱，大巨蛋案完全沒有政治，有意見的人其實過去自己沒做好等言論，柯文哲15日回擊，並不是別人做不好，「你（花敬群）就可以做爛」。

台北大巨蛋已於柯文哲任內通過消防審查，且遠雄也願意放棄國賠重新議約，但內政部遲未發放防火避難審查認可函，成為柯文哲心中的遺憾，也是新任蔣萬安市府的燙手山芋，使蔣萬安不斷喊出一年內試營運、完工啟用。而蔣市府日前證實，中央已於1月9日發下防火避難性能審查認可函，蔣萬安預計16日下午視察大巨蛋。

身兼民眾黨主席的柯文哲15日到內湖737市場，與前台北市副市長黃珊珊、台北市議員陳宥丞一同新春揮毫，原訂不接受媒體訪問，寫完春聯後就要開始發放，但因現場媒體眾多，儘管旁邊的幕僚有些尷尬，但柯文哲仍站在原地接受訪問。

被問到大巨蛋議題，是否覺得被中央卡？柯文哲說，「反正大家心裡有數」，蓋是蓋很快，但自己主張試營運要小心，台北表演藝術中心花了半年試營運，大巨蛋的量體更大，試營運恐怕要更有規劃。

媒體追問，花敬群稱有意見的人自己過去也沒做多好？柯文哲回應，過去沒做的多好是一回事，但「並不是人家做不好，你就可以做爛，還有一點，唉⋯算了！不想理花敬群。」