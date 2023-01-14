藍委喊拒用張榮興任北市警察局長　蔣萬安：尊重中央職權

▲蔣萬安14日出席「112年台北隊共識營」。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著新的地方首長到任，警政署也發布新一波高階警職人員調動，共有87位三線二星以上高階警官異動，為史上最大規模。針對警政署督察室主任張榮興接掌北市警局長引來不少國民黨立委質疑，台北市長蔣萬安說，尊重中央的職權，他是以台北市治安穩定為最重要目標。

2020年6月國民黨立院黨團為了反對監察院長陳菊的人事案，佔領立法院議場，與民進黨爆發激烈肢體衝突，當時傳出有許多國民黨立委遭跟監，質疑就是時任保六總隊長的張榮興派員跟監。近來警政署發布新一波警政人事，張擔任北市警察局長，所以引來不少國民黨立委批評。

對此，蔣萬安14日下午出席共識營活動時說，尊重中央的職權，他是台北市長，絕對是要以台北市治安穩定為最重要目標。媒體追問，過去在立法院時期有沒有被檢警跟監過？蔣說，沒有。

蔣萬安表示，警政一條鞭、中央職權，那當然我們最重要就是確保台北市治安持續的穩定，警紀要貫徹的紀律，這些其實市民的期待我們一定會將這目標做到。

媒體追問，是否為了不讓藍綠關係更緊張，而不拒絕張榮興人事？蔣萬安說，這個絕對就尊重中央職權，沒有任何其他考量，就是以維持台北市的治安、交通還有警紀。

蔣萬安說，有聽取相關業務報告，清楚現在警察人力吃緊，也會向中央積極爭取，還有首都繁重勤務加給，也希望中央能給予協助等等，這些就是反映基層員警心聲，把台北市的治安穩定住。