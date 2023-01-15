考學測自爆作弊「坐等上台大」　他答案被抄光！超狂身分逆轉結局

▲今年學測13日登場，今天是第三天。示意圖，與本文無關。（圖／大考中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

112學年度大學學測13日登場，今天是第三天考試。Dcard卡稱是「微利捷」的網友昨（14）日發文表示，他雖然已經高中畢業20年，但還是報名了今年學測，結果考後就聽隔壁同學竟「參考」他的答案，讓他不禁笑喊「我20年前英文聯考可是高達6分呢！」大家考試別作弊，「保重啊。」

昨天是學測的第二天考試，第一節考英文，共有11萬8193人報考，2687人缺考。網友「微利捷」昨天下午在Dcard上，以「考學測竟然聽到這麼有趣的對話」為題發文，提到他雖然高中畢業20年了，不過因為某些原因，報名了今年學測，「快樂的裸考」。

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原PO透露，因為20年沒讀書，所以他什麼也寫不出來，考英文時，他以「科學方式」來解題，只要不會寫，都會以最後一個單字的字母數量，除以該題的選項數量，並將得出來的餘數當成答案，例如最後一個單字若是「genius」、題目有4個選項，就是6除以4，得到餘數為2，所以選B，而這樣的解題方式，讓他答題速度很快。

▲原PO高中畢業20年了。（圖／網友「微利捷」授權引用）

原PO表示，考完英文時，他坐在操場發呆，並聽到旁邊的同學在聊天。同學A說，他們教室有個「像老師」的人來考試，而且寫得很快，字又很大，所以他直接「參考」對方答案；一旁的同學B聽到就說，「太爽了吧！台大了啊」。

原PO聽到這段對話後，忍不住想看同學長什麼樣子，結果發現對方考試時就坐在他旁邊。事後他便笑說，原來同學口中的英文高手是指他，「我20年前英文聯考可是高達6分呢（滿分100分）！」大家考試還是別作弊，「此文絕非創作，今天錦和考試的某同學，保重啊！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「道高一尺，魔高一丈」、「參考得好！希望他不會後悔」、「希望他看到這篇」、「大叔，成績公布記得回來報喜訊」、「把英文當數學在寫，是個狠人」、「笑死XDDD恭喜台大了」、「還想作弊啊？活該了」、「他如果『參考』了，還沒發現答案有錯，那說明他本身也沒在認真讀書吧」。

本文經網友「微利捷」授權引用