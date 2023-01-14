學測國寫作文題目「花草樹木的氣味記憶」　福爾摩斯也入題

▲學測進入第二天，最後一堂考國寫，作文題目為「花草樹木的氣味記憶」。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

學測今（14日）邁入第二天，下午第二堂考國文寫作，第二題作文題目為「花草樹木的氣味記憶」，要考生根據蔣勳《給青年藝術家的信》內容，書寫熟悉的花草樹木的氣味，及其所召喚的記憶和感受；另著名偵探小說的主角福爾摩斯也出現在第一大題考題內。

根據大考中心資料，今年國寫共 11萬8143人報考，3524人缺考，缺考率2.98%，較去年2.49%上升0.49%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年國寫國寫分為兩大題，第一大題改寫自科林‧布魯斯著，盛逢時譯《數字的陷阱‧不幸商人案》，引述福爾摩斯與華生對話，要求考生說明福爾摩斯認為華生犯了哪兩個「錯誤」，第二個問題則要求考生分析福爾摩斯、華生不同的生活態度，請分析二人的差異，並說明考生比較傾向哪一種。

▲今年國寫作文題目為「花草樹木的氣味記憶」。（圖／記者許敏溶翻攝）

第二大題則是改寫自蔣勳《給青年藝術家的信》，考題提及，生活中充斥各種氣味。氣味透過嗅覺傳遞，喚起人們的記憶和感受，一如文中龍眼樹甜熟的氣味喚起作者的童年記憶。請考生以「花草樹木的氣味記憶」為題，寫一篇文章，書寫你熟悉的花草樹木的氣味，及其所召喚的記憶和感受。